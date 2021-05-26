Нацэнергохолдинг: Энергетический сектор КР находится в кризисном положении

На сегодняшний день энергетический сектор находится в кризисном положении. Об этом заявляет пресс-служба

ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Основными факторами, отмечают в компании, влияющими на сложившуюся ситуацию, являются большая кредитная нагрузка, искусственное сдерживание тарифов и значительный дефицит средств. Кроме указанных факторов существенным является наступление маловодного цикла и соответственно риск снижения уровня воды на Токтогульском водохранилище до мертвого объема.

"В целях обеспечения потребителей республики необходимым количеством энергии и сохранения объемов воды в Токтогульском водохранилище не ниже 8,2 млрд куб.м, предпринимаются меры по максимальному увеличению нагрузки и выработки электрической энергии на ТЭЦ г. Бишкек в 2021 году до 2,5 млрд кВтч (факт. 2020 года 1,4 млрд кВтч).

Данная мера позволит сохранить порядка 1,1 млрд куб.м воды, но при этом на расходы по закупке топливных ресурсов (уголь, газ, мазут) требуются дополнительно 2,7 млрд сом.

Также в настоящее время заключены договора на товарообмен электроэнергией с Республиками Казахстан и Узбекистан в объеме до 1,650 млрд. кВтч с учетом 1 квартала 2022 года, в настоящее время поставлено 646,4 млн. кВтч электроэнергии", - говорится в сообщении.

В связи с изложенными фактами, энергетический сектор прибегает к вынужденным мерам по сокращению расходной части бюджетов энергетических компаний на сумму 1,7 млрд сомов для снижения дефицита средств в т.ч. по следующим компаниям:

- ОАО "Электрические станции" - 898,8 млн.сом;

- ОАО "Чакан ГЭС" - 10,2 млн.сом;

- ОАО "НЭС Крыгызстана" - 142,7 млн.сом;

- ОАО "Северэлектро" - 477,6 млн.сом;

- ОАО "Востокэлектро" - 49,5 млн.сом;

- ОАО "Ошэлектро" - 81,3 млн.сом;

- ОАО "Жалалабатэлектро" - 40,7 млн.сом;

- ОАО "Бишкетеплосеть" - 21,8 млн.сом.

С оптимизацией организационной структуры энергетического сектора, в Национальном энергохолдинге утверждена новая организационная структура с учетом сокращения количества членов правления в количестве 1 единицы, советника и 6 сотрудников холдинга. Также в 7-ми из 9-и энергокомпаний сокращены члены генеральной дирекции с 4-х до 3-х, сокращены должности советника, а также ликвидированы службы внутреннего аудита. При этом в связи с ликвидацией служб внутреннего аудита будет усилена деятельность ревизионной комиссии в целях эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ.