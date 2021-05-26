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Аэропорт "Иссык-Куль" принимает чартерные рейсы из семи городов России

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- Оксана Гут
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Международный аэропорт "Иссык-Куль" на сегодняшний день обслуживает чартерные рейсы в 7 городов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Расписание:

Москва:

Авиакомпания "Уральские авиалинии" осуществляет рейс по маршруту Москва-Тамчы-Москва 1 раз в неделю (по понедельникам).

прилет – 06:45

вылет – 07:45

Также авиакомпания "Сибирь" осуществляет рейс по маршруту Москва-Тамчы-Москва 1 раз в неделю (по вторникам).

прилет – 08:35

вылет – 09:35

Санкт-Петербург:

Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тамчы-Санкт-Петербург осуществляет 1 раз в неделю (с понедельника на вторник) авиакомпания Nordwind Airlines.

прилет – 22:30

вылет – 00:05

Минеральные Воды:

Рейс по маршруту Минеральные Воды-Тамчы-Минеральные Воды осуществляет 1 раз в неделю (по вторникам) авиакомпания "Уральские авиалинии".

прилет – 02:50

вылет – 03:50

Ростов-на-Дону:

Авиакомпания "Уральские авиалинии" осуществляет рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Тамчы-Ростов-на-Дону 1 раз в неделю (по пятницам).

прилет – 03:50

вылет – 04:50

Также авиакомпания Nordwind Airlines осуществляет рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Тамчы-Ростов-на-Дону 1 раз в неделю (по понедельникам).

прилет – 09:30

вылет – 11:00

Уфа:

Рейс по маршруту Уфа-Тамчы-Уфа осуществляет 1 раз в неделю (по пятницам) авиакомпания "Уральские авиалинии".

прилет – 14:50

вылет – 15:50

Екатеринбург:

Рейс по маршруту Екатеринбург-Тамчы-Екатеринбург осуществляет 1 раз в неделю (по субботам) авиакомпания "Уральские авиалинии".

прилет – 04:20

вылет – 05:20

Новосибирск:

Рейс по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск осуществляет 1 раз в неделю (по воскресеньям) авиакомпания "Сибирь".

прилет – 08:40

вылет – 09:40.


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URL: https://www.vb.kg/401514
Теги:
аэропорт, Иссык-Кульская область, Россия, туризм, Кыргызстан, новый авиарейс
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