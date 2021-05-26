Аэропорт "Иссык-Куль" принимает чартерные рейсы из семи городов России

Международный аэропорт "Иссык-Куль" на сегодняшний день обслуживает чартерные рейсы в 7 городов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас".
Расписание:
Москва:
Авиакомпания "Уральские авиалинии" осуществляет рейс по маршруту Москва-Тамчы-Москва 1 раз в неделю (по понедельникам).
прилет – 06:45
вылет – 07:45
Также авиакомпания "Сибирь" осуществляет рейс по маршруту Москва-Тамчы-Москва 1 раз в неделю (по вторникам).
прилет – 08:35
вылет – 09:35
Санкт-Петербург:
Рейс по маршруту Санкт-Петербург-Тамчы-Санкт-Петербург осуществляет 1 раз в неделю (с понедельника на вторник) авиакомпания Nordwind Airlines.
прилет – 22:30
вылет – 00:05
Минеральные Воды:
Рейс по маршруту Минеральные Воды-Тамчы-Минеральные Воды осуществляет 1 раз в неделю (по вторникам) авиакомпания "Уральские авиалинии".
прилет – 02:50
вылет – 03:50
Ростов-на-Дону:
Авиакомпания "Уральские авиалинии" осуществляет рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Тамчы-Ростов-на-Дону 1 раз в неделю (по пятницам).
прилет – 03:50
вылет – 04:50
Также авиакомпания Nordwind Airlines осуществляет рейс по маршруту Ростов-на-Дону-Тамчы-Ростов-на-Дону 1 раз в неделю (по понедельникам).
прилет – 09:30
вылет – 11:00
Уфа:
Рейс по маршруту Уфа-Тамчы-Уфа осуществляет 1 раз в неделю (по пятницам) авиакомпания "Уральские авиалинии".
прилет – 14:50
вылет – 15:50
Екатеринбург:
Рейс по маршруту Екатеринбург-Тамчы-Екатеринбург осуществляет 1 раз в неделю (по субботам) авиакомпания "Уральские авиалинии".
прилет – 04:20
вылет – 05:20
Новосибирск:
Рейс по маршруту Новосибирск-Тамчы-Новосибирск осуществляет 1 раз в неделю (по воскресеньям) авиакомпания "Сибирь".
прилет – 08:40
вылет – 09:40.