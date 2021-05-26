Премьер-министры стран СНГ встрется в Минске

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 28 мая в Минске. "Основное внимание будет уделено активизации восстановления экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции и вопросам цифровой трансформации взаимной торговли", - сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Ожидается, что участники совещания также рассмотрят вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств Содружества, занятости населения, борьбы с контрафактной продукцией и взаимодействия органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ.

"На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что по итогам заседания планируется подписать ряд международных документов. В том числе – соглашения о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, в области санитарной охраны территорий, в сфере занятости населения, а также протокол к соглашению 1992 года о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на период до 2030 года будет утверждена концепция сотрудничества органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами и план основных мероприятий по ее реализации. Документы нацелены, как подчеркивается, "на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно-климатического и социально-экономического характера".

Также намечается на период до 2025 года утвердить комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром, развитию животноводческой отрасли, придать Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации статуса базовой организации государств Содружества".

В связи с отмечаемым в нынешнем году 30-летием СНГ тоже запланирован ряд мероприятий, в рамках которых будут проанализированы перспективы взаимодействия участников Содружества "в условиях новых экономических реалий, в том числе в результате распространения в мире новой коронавирусной инфекции".

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ, напомним, проходило в ноябре 2020 года в формате видеоконференции.