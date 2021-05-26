Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.47 - 102.22

Премьер-министры стран СНГ встрется в Минске

194  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заседание Совета глав правительств СНГ пройдет 28 мая в Минске. "Основное внимание будет уделено активизации восстановления экономик стран Содружества от последствий пандемии коронавирусной инфекции и вопросам цифровой трансформации взаимной торговли", - сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ.

Ожидается, что участники совещания также рассмотрят вопросы противодействия распространению инфекционных болезней, санитарной охраны территорий государств Содружества, занятости населения, борьбы с контрафактной продукцией и взаимодействия органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ.

"На среднесрочную перспективу главами правительств будет принят План совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, ориентированный на недопущение развития эпидемий и наращивание потенциалов государств Содружества в области профилактики и борьбы с инфекциями", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что по итогам заседания планируется подписать ряд международных документов. В том числе – соглашения о сотрудничестве по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний, в области санитарной охраны территорий, в сфере занятости населения, а также протокол к соглашению 1992 года о сотрудничестве в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, на период до 2030 года будет утверждена концепция сотрудничества органов власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами и план основных мероприятий по ее реализации. Документы нацелены, как подчеркивается, "на укрепление национальной безопасности в условиях глобальных вызовов природно-климатического и социально-экономического характера".

Также намечается на период до 2025 года утвердить комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром, развитию животноводческой отрасли, придать Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации статуса базовой организации государств Содружества".

В связи с отмечаемым в нынешнем году 30-летием СНГ тоже запланирован ряд мероприятий, в рамках которых будут проанализированы перспективы взаимодействия участников Содружества "в условиях новых экономических реалий, в том числе в результате распространения в мире новой коронавирусной инфекции".

Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ, напомним, проходило в ноябре 2020 года в формате видеоконференции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401516
Теги:
СНГ, премьер-министр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  