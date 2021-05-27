Консул и чиновники мэрии уличены в коррупции при выдаче земли в 2006 году

Прокуратурой Ленинского района города Бишкек выявлена коррупционная схема при оформлении госактов о праве частной собственности на земельные участки общей площадью 3,80 га., расположенных в юго-западной части столицы. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что 8 декабря 1997 года при содействии МИД Кыргызской Республики постановлением мэрии города Бишкек директору ОсОО "Б.К.Р.", который одновременно являлся почетным консулом иностранного государства в Кыргызской Республике, предоставлен в пользование на условиях договора аренды земельный участок площадью 6,8 га., под строительство резиденции иностранного государства.

Однако, бывший начальник Бишкекского городского управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество М.Т. и другие должностные лица данного ведомства с целью извлечения материальной выгоды, войдя в преступный сговор с директором вышеуказанного ОсОО, не выплачивавшего денежные средства за аренду земельного участка, 1 ноября 2006 года незаконно оформили и выдали государственные акты о праве частной собственности на четыре земельных участка общей площадью 3,80 га., из вышеуказанных 6,8 га. Их рыночная стоимость составляет более 800 000 000 (восемьсот миллионов) сомов.

Более того, до настоящего времени не спроектирована и не построена резиденция иностранного государства, строительство которой являлось основанием для получения вышеуказанного земельного участка.

По результатам проверки в целях отмены незаконно выданных правоустанавливающих и право удостоверяющих документов прокуратурой района в мэрию города Бишкек внесено предписание об устранении нарушений требований нормативных правовых актов и собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 319 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.