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ГКНБ обнародовал имущество Азиза Суракматова (фото)

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимых мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в мэрии г. Бишкек и ее структурных подразделениях, установлено, что Азиз Суракматов, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Строительная компания "Елизавета"

Юридический адрес: г.Бишкек, ул. Раззакова, 33/2. Фактический адрес: г.Бишкек, ул. Абдымомунова 221 (БЦ "Форт" 7 этаж)

ОсОО "Центр Офис"

Сдача внаем недвижимого имущества

Помимо указанного, он в целях незаконного оформления незаконно приобретенных муниципальных земельных участков, обладая властными полномочиями, оказывал давление на ответственных работников муниципальных предприятий и контролирующих строительство органов с целью получения разрешительных документов на строительство многоэтажных объектов представителями строительных компаний, принадлежащих его аффилированным лицам, а также ввода построенных с отклонениями от строительных норм и правил объектов.

Охранно-детективное агентство "Слон"

Агентство недвижимости "Слон".

Адрес: г.Бишкек, ул.Раззакова, 33/2

Юридическое агентство "Слон"

адрес: г.Бишкек, ул. Раззакова 33/2

ОсОО "Микрокредитная компания "Финанс кредит Строй"

адрес: г.Бишкек, ул. Раззакова 33/2

В результате указанной коррупционной схемы, активыСуракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 50 млн. долларов США.

Компания "Новый город"

Производит и поставляет в Кыргызстан двери и различную фурнитуру.

26 мая 2021 года по подозрению в коррупции он был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Компания "Папа Карло"

Дизайн интерьера, проектирование и строительство, ремонт и комплектация под ключ, изготовление мебели.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к совершению указанного преступления лиц и незаконно добытого ими имущества.

Компания "Sphere KG"

ОсОО "Елизавета" построила дом по адресу: ул. Токтогула 112/1, Токтогула 114 и Токтогула 116а)

ОсОО "Столица Строй"

"Столица" и "Столица+" по адресу: г.Бишкек, ул. Тоголок-Молдо 40/4 и 40/3 (1этаж арендует Керемет-Банк).

ОсОО "Ливерпуль"

Бизнес-центр по ул. Тоголок-Молдо (рядом с "Белым домом").

ОсОО "Ак-Нан"

Жилой комплекс по ул. Айтиева 17/1 в микрорайоне "Асанбай"

ОсОО "Поларис Групп"

Жилой комплекс "Поларис" и "Поларис+" по адресу: ул. Чуйкова, 136/2.

ОсОО "Юрист Риэлт Строй"

Здание по адресу: пр. Эркиндик, 30/1

ОсОО "Самолет"

Компания построила дом - 234-квартирный жилой комплекс "Самолет", расположенный по адресу: г.Бишкек, мкр.12, дом 12/1.

Центр отдыха "Улитка" в Бостери

Коттеджи по адресу: Иссык-Кульская область, с. Бостери, (на территории санатория "Кыргызское взморье") оформлен на сестру Суракматову Г.Э. и брата Суракматова А.Э.

Коттедж по адресу: Иссык-Кульская область, с. Сары-Ой, (Центр отдыха "Ак-Марал") оформлен на супругу Джумалиеву А.Д.


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URL: https://www.vb.kg/401537
Теги:
Азиз Суракматов, ГКНБ, Кыргызстан, незаконное обогащение
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Комментарии
Патриот
27.05.2021, 11:30

Взяли таки за жабры

0
Цитировать
Жалоба модератору
Патриот
27.05.2021, 11:30

Взяли таки за жабры

0
Цитировать
Жалоба модератору
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