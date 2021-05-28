Бишкек медленно и со скрипом возвращает себе славу зеленого города

На носу летний сезон, во время которого жители и гости столицы традиционно штурмуют парки и скверы. Но готовы ли рекреационные зоны к масштабному наплыву посетителей? Есть ли они во всех районах Бишкека или нужно до них добираться? К тому же на носу Международный день защиты детей и маленькие бишкекчане захотят покататься на аттракционах. А безопасны ли эти механизмы? В общем, вопросов много.

Со скверами все хорошо…

В последние годы власти города взяли курс на повсеместную организацию небольших скверов в разных частях столицы. Появляются они порой в самых неожиданных местах, даже на перекрестках и вдоль оживленных магистралей. Но удивительным образом вписываются в общую картину, разбавляя шум-гам автомобильного движения зелеными красками и свежестью.

К таковым, например, можно отнести небольшую зону отдыха на пересечении улиц Байтик Баатыра и Суеркулова, появившуюся еще несколько лет назад. Причем вложено было в нее не очень много средств – всего-то поставили скамейки, урны, разбили клумбы и теперь здесь отдыхает большое количество горожан. А парчок на пересечении Дэн Сяопина и Садыгалиева и вовсе оснащен детской и спортивными площадками, а потому тут всегда полно детворы.

В общем, за последние годы в городе появилось много мест, где можно спрятаться от солнца или отдохнуть вечером после жаркого трудового дня. Текущий сезон не стал исключением. Шутка ли, но едва он успел начаться, а столичная мэрия уже построила несколько скверов в южных микрорайонах, озеленила их и оснастила всей необходимой для проведения досуга инфраструктурой.

Первый скверик в 2021 году был организован еще месяц назад на Жукеева-Пудовкина вдоль микрорайона № 8. Между этажными домами и проезжей частью еще с советских времен существует лесопосадка, шириной в несколько десятков метров. Она тянется от улицы Безымянной до верхней внутримикрорайонной дороги и разделена на две части. На территории нижней растут преимущественно лиственные породы деревьев, а верхней – хвойные.

Долгое время лесопосадка использовалась только в качестве площадки для выгула собак жителями близлежащих домов. Хотя столичные власти следили за ней – вовремя косили траву, убирали мусор. При этом организация сквера напрашивалась сама собой, так как самое основное (много места и взрослые деревья) здесь уже было. Проложи тротуар и поставь скамейки.

Так в итоге и поступили. Причем не стали заморачиваться асфальтированием пешеходной дорожки и укладкой брусчатки. Просто отсыпали песочно-гравийной смесью, а вдоль нее поставили лавочки и урны. Изюминкой этого места являются декоративные торшеры возле скамеек, которые в ночное время светятся зеленым и красным цветами. Также в них встроены порты для зарядки мобильных устройств. К слову, на всей территории сквера работает вай-фай.

Естественно, был проработан и вопрос безопасности, для обеспечения которой сквер оснащен системами видеонаблюдения и наружного освещения. А потому сейчас здесь людно в любое время суток. Для детворы тоже есть занятие в виде небольшой игровой площадки.

Давно напрашивался парк и на пересечении улиц Айтиева и Куттубаева со стороны 11 микрорайона, где расположена березовая роща. Однако до последнего времени здесь не было даже тротуара. Лишь широкая тропинка, которую протоптали прохожие.

Теперь же есть асфальтированная пешеходная дорожка. Причем ее половина отведена для велосипедистов, хотя это здесь не совсем уместно ввиду небольшой ширины. Появились скамейки, урны, освещение и видеокамеры. Причем у этого сквера также две территории. Одна непосредственно у перекрестка, вторая чуть ниже по Куттубаева. Обе они приведены в порядок.

Ну а третьим местом для отдыха стал сквер на пересечении улиц Юнусалиева и Сухэ-Батора в 6 микрорайоне. Раньше на месте газона, где сейчас красуются молодые деревца, стояли ларьки. Когда договоры с мэрией у их владельцев закончились, чиновники попросили коммерсантов освободить территорию.

В настоящий момент небольшой парк еще в работе. Но остались лишь небольшие доделки в виде монтажа лавочек и урн. Их даже уже завезли, а потому жители близлежащих этажек и посетители Центра семейной медицины, расположенного в доме № 1, уже пользуются сквером. Также проведены ландшафтные работы и озеленение. А разбитая часть тротуара была заасфальтирована.

Однако останавливаться на этом чиновники не собираются и охотно изучают предложения горожан о местах, где можно организовать новые микро-парки. Впрочем, и о старых никто не забывает. Например, были отремонтированы зоны отдыха в районе Белого дома, где заменили покрытие тротуаров новой брусчаткой, а арыки выложили речным камнем.

Также в настоящий момент сотрудники муниципальных предприятий "Тазалык" и "Бишкексвет" ремонтируют сквер возле физкультурного института. Речь не идет о полной замене всех тротуаров. Преимущественно меняются аварийные участки, а также заново создаются пешеходные дорожки в тех местах, где уже протоптаны тропинки.

"Бишкексвет" установит фонари наружного освещения в закоулках парка, где их раньше не было. Энергетики уже вмонтировали бетонные основания торшеров и подвели к ним питание. Дело осталось за малым.

Да и все остальные зеленые зоны города поддерживаются в порядке – регулярно поливаются, убираются, а лишняя зелень скашивается. Там, где имеются клумбы, высаживаются многолетние и однолетние цветы, из которых часто делают композиции.

…Да и с парками не хуже

Ежегодно растет и количество крупных парков. Так совсем недавно появились две рекреационные зоны в северной части города, на улицах Щербакова и Тулебердиева. И таким образом власти убили сразу нескольких зайцев. Во-первых, радикально пресекли попытки многочисленных самозахватчиков построить мазанки на территории первой. Во-вторых, избавили местных жителей от страха проходить через заросшую и темную территорию второй. И это не говоря о том, что здесь появились и спортивные площадки, и велодорожки, и скамейки, и освещение. Поэтому сейчас в любое время в этих парках довольно людно.

Но все-таки основной акцент, конечно, сделан на южной части города. И не потому, что мэрия больше любит жителей микрорайонов. Здесь просто есть, где развернуться.

Так в прошлом году был переделан бывший парк любви, который превратился в парк здоровья и теперь носит имя Адинай. И для занятий физкультурой и спортом здесь хорошо развита инфраструктура. В первую очередь проложены дорожки для бега со специальным покрытием. Есть и велодорожки. Но главное – оборудованы воркаут-площадка, а также баскетбольная и футбольная зоны с раздевалками.

Помимо перечисленного, конечно же, присутствует и стандартный набор в виде скамеек, тротуаров, фонарей и прочего озеленения. Территория парка настолько большая, что здесь можно расположить еще с десяток спортивных объектов, но столичные власти решили пока обойтись существующим количеством.

Кстати, пока не задействовано озеро Аэропортинское, где до сих пор возвышаются фигуры, установленные администрацией клуба "On the wake" для занятий вейкбордингом. А до этого прямо в центре водоема был фонтан. Было бы неплохо, если бы власти проявили фантазию и сделали что-нибудь интересное.

По-соседству, а точнее через дорогу от Адинай расположен парк "Ынтымак". Он ориентирован на более спокойный досуг горожан. Здесь есть детская площадка, а на газонах установлены фигуры сказочных персонажей и различных животных.

Восточнее улицы Токтоналиева строится вторая его часть, где размещается амфитеатр. Столичная мэрия намеревается проводить тут различные музыкальные фестивали под открытым небом.

Еще восточнее, вдоль улицы Байтик Баатыра выше ее пересечения с Аалы Токомбаева строится сразу две рекреационные зоны – парк "Балалык" и дружбы народов Кыргызстана и Азербайджана. Первый за счет городского бюджета, второй – за счет дружественной страны.

Оба объекта начали сооружаться еще в прошлом году, но внесла свои коррективы пандемия коронавируса. Столичные власти сильно урезали бюджет на подобные нужды, а оставшиеся средства перенаправили на "Ынтымак-2". В текущем году с деньгами стало немного свободнее, а потому работы продолжились. Правда, ведут их довольно вялыми темпами.

С парком дружбы пока никакой ясности нет. При этом сам по себе проект довольно масштабный, с амфитеатром и фонтанами. Да и как минимум половина работ была уже завершена. Хочется верить, что Азербайджан все же доведет строительство до конца и тем самым увековечит дружбу между нашими государствами.

А где покататься?

Одним словом, Бишкек медленно и со скрипом, но все же предпринимает попытки, и довольно успешные, вернуть себе былую славу зеленого города. Многие территории под организацию скверов приходится отвоевывать у частников, которым она была выдана в период дикой приватизации властями прошлых лет.

Но если с проведением обычного досуга дела обстоят хорошо, то вот покататься на аттракционах по сути можно только в центральном парке имени Панфилова. Раньше это можно было сделать в Ата-Тюрке, но к настоящему времени мэрия практически полностью демонтировала все имеющееся там оборудование, так как оно старое и представляет опасность для горожан.

Есть еще парк 125-летия Бишкека, расположенный напротив микрорайона "Асанбай". Однако выбор в нем не очень велик.

В общем, все дороги ведут в старый добрый Панфилова. И там, забегая вперед, все очень хорошо. Как заверила наших корреспондентов администрация рекреационного объекта, все аттракционы в отличном состоянии, а к предстоящему детскому празднику посетителей ждут приятные сюрпризы.

- Как вы знаете, мы начали масштабное обновление парка в 2009 году, - рассказал директор Дмитрий Петров. – Обновили абсолютно все аттракционы. Они ежегодно проходят проверку на предмет безопасности, а также своевременно и правильно обслуживаются. Все наши сотрудники специально обучены и прекрасно знают, как действовать в случае внештатной ситуации. Поэтому горожане могут смело приходить и наслаждаться катанием.

В доказательство своих слов Дмитрий Петров продемонстрировал все необходимые документы. Мало того, корреспонденты "Вечерки" лично испытали два самых высоких аттракциона в парке – башню и колесо обозрения. Первый высотой около 20 метров, второй – 50. Техника работает отлично.

- Также мы возобновляем нашу ежегодную акцию, начатую в 2017-м, когда каждую среду действует единый тариф и для взрослых, и для детей. Он составляет 40 сомов для большинства аттракционов, а для башни и колеса обозрения – 70. Действует он с 10 до 18 часов в течение трех летних месяцев. Для сравнения, в обычные дни взрослый билет стоит 80, детский – 60. Колесо обозрения и башня – 150 и 100 сомов соответственно.

- Получается, что 1 и 2 июня бишкекчане смогут покататься по сниженным ценам, так как 1-го мы всегда делаем скидки в честь праздника, а 2-е выпадает на среду, - рассказал Дмитрий Петров.

В настоящий момент большинство аттракционов работает, и лишь на некоторых проводится небольшая профилактика перед масштабным наплывом посетителей. Администрация заверила, что к 1 июня все оборудование будет готово.