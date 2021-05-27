В Казахстане пропала группа туристов

Группу пропавших туристов ищут в горах Туркестанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Толебийском районе на пульт "112" поступило 25 мая в 18.30. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр. По словам заявителя, они должны были вернуться 24 мая.

За прошедшие сутки поисковыми группами в пешем порядке обследовано около 37 километров горной местности. Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе четырех километров.

В поисковых работах задействованы 25 спасателей, два квадрокоптера и семь единиц техники ДЧС Туркестанской области. Также 4 сотрудника и 1 единица техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единица техники местных исполнительных органов, 3 конных патруля Пограничной службы КНБ, 10 работников национального парка и родственники пропавших.

Отмечается, что вылет вертолета АО "Казавиаспас" из Шымкента невозможен в связи с погодными условиями (туман, низкая облачность, грозовые положения в горной местности).