Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.05 - 102.52

В Казахстане пропала группа туристов

488  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Группу пропавших туристов ищут в горах Туркестанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя МЧС РК Талгата Уали.

Сообщение о пропаже семи человек на территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка в Толебийском районе на пульт "112" поступило 25 мая в 18.30. 21 мая туристы в пешем порядке направились в ущелье Сары-Айгыр. По словам заявителя, они должны были вернуться 24 мая.

За прошедшие сутки поисковыми группами в пешем порядке обследовано около 37 километров горной местности. Посредством двух беспилотных летательных аппаратов произведен облет в радиусе четырех километров.

В поисковых работах задействованы 25 спасателей, два квадрокоптера и семь единиц техники ДЧС Туркестанской области. Также 4 сотрудника и 1 единица техники Департамента полиции, 2 работника и 1 единица техники местных исполнительных органов, 3 конных патруля Пограничной службы КНБ, 10 работников национального парка и родственники пропавших.

Отмечается, что вылет вертолета АО "Казавиаспас" из Шымкента невозможен в связи с погодными условиями (туман, низкая облачность, грозовые положения в горной местности).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401544
Теги:
Казахстан, поиски
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  