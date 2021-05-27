Кыргызстанцев в РФ проинформировали о порядке отправки грузов-200

Граждане Кыргызстана, отправляющие на родину телу умерших в России близких, имеют право на получение единовременной выплаты. Об этом соотечественникам напомнили в посольстве КР в РФ.

В дипмиссии отметили, что в соответствии с Указом президента Кыргызстана от 22 февраля 2021 года о порядке репатриации в КР тел ее граждан, умерших за рубежом, 21 апреля было принято постановление правительства республики о мерах по покрытию соответствующих расходов. Данным документов предусмотрена возможность получения единовременной выплаты как в самом Кыргызстане, в Информационно-консультационном центре при Департаменте внешней миграции при МИД КР, так и в России, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР в РФ.

Для получения такой выплаты необходимо предоставить ряд документов. Это – заявление, копия паспорта получателя, копии документов, подтверждающих родство (свидетельство о браке, свидетельство о рождении), нотариально заверенная копия свидетельства о смерти или справки о смерти с отметкой о консульской легализации или проставленным апостилем специальный штамп, который ставится на различные документы для того, чтобы они имели юридическую силу в другой стране – VB.KG).

В посольстве также проинформировали об отправке на родину тела 29-летнего трудового мигранта из КР, погибшего 22 мая в Санкт-Петербурге. Причиной смерти кыргызстанца, работавшего здесь дворником, стало падение с высоты, его тело обнаружили, как рассказывалось в СМИ, возле одного из общежитий. Выяснением обстоятельств происшедшего сейчас занимаются правоохранительные органы.

"В настоящее время разрешение на вывоз тела получено и 25 мая тело будет направлено в КР авиарейсом по маршруту Санкт-Петербург – Ош", - сообщили в ранее в дипмиссии КР. По ее информации, также были даны соответствующие консультации по получению упомянутой выплаты для покрытия расходов, связанных с доставкой груза-200. "Указанную компенсацию родственники погибшего намерены получить в Кыргызстане", - уточнили в посольстве.