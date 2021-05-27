"Размытие доли". Как "КГК" и "Центерра" годами обманывала Кыргызстан

Разработка рудника "Кумтор" в Кыргызстане, вскрывающая все больше нелицеприятных и убыточных подробностей, осуществлялась на основании ТЭО и Постановления правительства КР от 25 декабря 1994 г. №895.

Позже в него были внесены дополнения к Соглашению 1992 года без утверждения этого документа правительством КР. Данное дополнение предусматривало освобождение предприятия от всех налоговых платежей. Отныне к "Кумтору" применялся принцип, с которым любые убытки, понесенные проектом, могут вычитаться в течение 7 лет наперед (при расчете налогов). Это открывало лазейку для беспошлинного вывоза руды и концентрата золота из страны.

Вот только при даже наличии 67% пакета акций, Кыргызстан тогда нес огромные убытки: затраты на производство, выплаты кредита, бюджет не получал налоговые отчисления от производственной деятельности Кумтора, кроме подоходного налога. Само производство с существующими ценами на золото практически не приносило прибыли. И это был первый обман со стороны инвесторов. Последние знали это и добивались абсолютно невыгодных для Кыргызстана условий. В итоге открытое обворовывание Кыргызстана шло инвесторами полным ходом. Руду и концентраты практически полностью вывозили из страны, а наша республика не получала ни дивидендов, ни налогов.

Позже власти страны для подсчета монетизации активов всех участников решили создать новую акционерную компанию под названием "Центерра Голд Инк.". Было принято предложение о реструктуризации проекта "Кумтор" с разбивкой на две составляющие: первая - это производство, добыча золота, аффинаж золота и выплата всех, причитающихся по законодательству КР налогов в казну страны; и вторая - это создание акционерного общества "Центерра Голд Инк." с выходом на Торонтскую международную фондовую биржу.

При этом, Монголия получала в отличие от Кыргызстана получала не 26, а 70 процентов прибыли.

У КР тоже было 67% доли. Но в 2004 году Centerra провела экономическую диверсию: закупив в Канаде и Монголии различные месторождения, компания снизила долю Кыргызстана до 26,5 процентов. Ведь так как масштаб компании был увеличен, соответственно акции КР в проекте упали до 33 процентов.

Ранее экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков, занимавшийся вопросом Кумтора, не раз заявлял, что все месторождения Centerra Gold Inc., кроме Кумтора, являются фиктивными.

К примеру, рудник Рен был недействующим, и позже он был удален из истории "Центерры".

А 13 октября 2018 года золотодобывающая компания Centerra Gold Inc объявила о продаже своего бизнес-подразделения в Монголии, в том числе шахты "Boroo Gold" на Бороо и Гацуурт, а также перерабатывающего предприятия "Gold Project Gold". Все акции купила сингапурская компания "OZD" за 35 млн долларов США.

При этом с 2016 года компания приобрела в Канаде две крупные добывающие фирмы - Thompson Creek за 1 млрд 100 млн долларов и AuRico Metals за 310 млн долларов.

"После покупки Thompson Creek половина стоимости активов Centerra Gold Inc. теперь будет иметь постоянное местонахождение в Канаде, - прокомментировал тогда это Перри. - Я действительно думаю, что мы абсолютно преобразовали канадскую фирму, самым благоприятным образом".

И это по сути все объясняет. И все это было достигнуто путем проделанных с Кумтором махинаций.

При этом отечественные эксперты заявляли, что активность мелких держателей акций Centerra Gold Inc. отражается на их смене и что четверть фамилий в списке держателей ценных бумаг меняется за месяц.

Власти Кыргызстана получили в 2002 году 4 млн. долларов от компании "Камеко" за это соглашение (реструктуризацию). Этот перевод был подтвержден Болотом Абилдаевым, который тогда занимал пост министра финансов.

Позже эти деньги были списаны оффшорной компанией "Экерд Лимитед", которую проверяющие фирмы-аудиторы связали с семьей первого президента Аскара Акаева.

И опять же, инвесторы знали об этом обмане и открыто шли на сделку.

Второе изменение доли Кыргызстана произошло, когда "Центерра" объявила в 2004 году первичное публичное предложение акций (IPO) на фондовой бирже в Торонто - в ходе него "Центерра" выставила на продажу 16 млн. простых акций, из которых 7,5 млн. принадлежали "Кыргызалтыну".

По итогам продажи акций в бюджет Кыргызстана поступило 83,4 млн. долларов США, но при этом доля акций "Кыргызалтына" в "Центерре" размылась до 15,66 процентов, а доля "Камеко" - до 52,68 процентов.

К апрелю 2009 года новое соглашение о распределении акций в "Центерре" было подписано, и доля Кыргызстана вновь выросла до 32,74 процентов акций.

Все это наглядно показывает, что все эти годы канадцы попросту играли с акциями Кыргызстана и его доходами от добываемого у нас в стране золота. Они с помощью коррумпированных властей добились пересмотра соглашения по налогам и дивидендам. В это время их доходы от кыргызского золота росли на международных биржах. Прежние власти прекрасно знали об этой афере, но упорно молчали за "откаты".

Как показывает практика, основным оружием с правительствами Монголии и Кыргызстана у них был шантаж и угрозы. Этими способами они "договаривались" с властями там, где не работали другие денежные способы. Поэтому, те, кто говорят, что Кыргызстан принял неверное решение о самостоятельной разработке рудника, враги народа. Спустя 30 лет мы не повелись ни на угрозы канадцев, ни на их коррупционные деньги на убийстве нашей экологии. Теперь осталось дело за малым, направить всю прибыль на развитие страны. И этот путь уже начат.