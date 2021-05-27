Садыр Жапаров заложил капсулу под новую школу в Лейлекском районе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 27 мая, заложил капсулу под строительство нового здания средней школы в селе Борбордук Лейлекского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно проекту, двухэтажное здание школы рассчитано на 225 ученических мест.

Садыр Жапаров пожелал, чтобы в данном образовательном учреждении были воспитаны высокопрофессиональные специалисты, которые в будущем могли бы внести свой вклад в развитие страны.

Президент также посетил пограничную заставу "Жаны-Жер" в Лейлекском районе.

Глава государства на встрече с военнослужащими отметил, что благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов страны удалось сохранить территориальную целостность страны.

Президент Садыр Жапаров отметил важность дальнейшего улучшения обороноспособности страны и укрепления безопасности государственных границ.

Глава государства побеседовал с местными жителями двух сел "Борбордук" и "Достук", которые озвучили интересующие их вопросы.

Президент подчеркнул, что в ближайшее время Баткенской области будет придан особый статус для социального-экономического развития региона. В рамках данного статуса области будет предоставлен ряд льгот, в том числе планируется ввести особый налоговый, инвестиционный режимы.

"Мы делаем и будем делать всё необходимое для обеспечения стабильности и безопасности, а также дальнейшего комплексного развития Баткенской области в целях улучшения социально-экономической инфраструктуры населенных пунктов, снижения уровня безработицы, обеспечения местных жителей рабочими местами и многих других компонентов", - подчеркнул Садыр Жапаров.