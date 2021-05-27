Мэр Москвы Собянин предложил создать "свободные от COVID-19" зоны

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил с предложением создавать в ресторанах столицы свободные от коронавируса зоны. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями в "Бизнес.Технограде" на ВДНХ, передает РИА Новости.

По словам градоначальника, в указанных зонах смогут размещаться люди с прививками от COVID-19. "Чтобы в дальнейшем не было ограничений, надо себя обезопасить, для этого все есть", - объяснил он.

Во время встречи предприниматели предложили мэру снизить контрольно-надзорную деятельность и выписывать штрафы не сразу, а ограничиваться для начала предупреждениями. Собянин отметил, что обсудит это с профильными ведомствами.