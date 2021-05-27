Куда в Бишкеке можно сводить ребенка на Международный день защиты детей

В преддверии Международного дня защиты детей 1 июня в Бишкеке состоится ряд культурных мероприятия. Пресс-служба мэрии распространила программу:

С 1 по 7 июня в детской школе искусств №4 по ул. Байтик Баатыра 4а/4 в 14:00 часа пройдет выставка детских рисунков учащихся отделения изобразительного искусства.

28 мая с 17:00 - 18:00 в зале детской школы искусств № 4 (Байтик Баатыра 4а/4) пройдет спектакль театрального отделения: "Друзья Незнайки", "Царевна – Лягушка".

1 июня:

- в 10:00 часов в концертном зале детской школы искусств №7 (4-й микрорайон, 6/2) пройдет концерт посвященный Дню защиты детей;

- в 10:00 часов в музее мастерская им. М.Чуйкова (ул.Чуйкова, 87) открытие выставки "Дети рисуют мир" совместно с Детской художественной школой;

- в 10.00 часов Дом культуры с. Чон Арык (ул.Самойленко 2/1) праздник для детей;

- в 12.00 часов в парке "Фучика" от городского дома культуры "Диалог" совместно с детской школой искусств № 2 для детей пройдет праздничный концерт.

"Приходите будет интересно! Мэрия города Бишкек поздравляет всех детей с праздником! Пусть каждый ребенок в этом мире будет здоров и окружен заботой родителей", - говорится в сообщении муниципалитета.