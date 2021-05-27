Погода
$ 82.77 - 83.15
€ 101.05 - 102.52

Куда в Бишкеке можно сводить ребенка на Международный день защиты детей

127  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В преддверии Международного дня защиты детей 1 июня в Бишкеке состоится ряд культурных мероприятия. Пресс-служба мэрии распространила программу:

С 1 по 7 июня в детской школе искусств №4 по ул. Байтик Баатыра 4а/4 в 14:00 часа пройдет выставка детских рисунков учащихся отделения изобразительного искусства.

28 мая с 17:00 - 18:00 в зале детской школы искусств № 4 (Байтик Баатыра 4а/4) пройдет спектакль театрального отделения: "Друзья Незнайки", "Царевна – Лягушка".

1 июня:

- в 10:00 часов в концертном зале детской школы искусств №7 (4-й микрорайон, 6/2) пройдет концерт посвященный Дню защиты детей;

- в 10:00 часов в музее мастерская им. М.Чуйкова (ул.Чуйкова, 87) открытие выставки "Дети рисуют мир" совместно с Детской художественной школой;

- в 10.00 часов Дом культуры с. Чон Арык (ул.Самойленко 2/1) праздник для детей;

- в 12.00 часов в парке "Фучика" от городского дома культуры "Диалог" совместно с детской школой искусств № 2 для детей пройдет праздничный концерт.

"Приходите будет интересно! Мэрия города Бишкек поздравляет всех детей с праздником! Пусть каждый ребенок в этом мире будет здоров и окружен заботой родителей", - говорится в сообщении муниципалитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401556
Теги:
дети, праздник, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  