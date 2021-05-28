Вакцина для души и надежда на жизнь

Надежду на жизнь подарили маленькому Бекболу кыргызстанцы, купившие билеты на сольный концерт Игоря Воронцова "Танго. Вальс. Романс", прошедшего в Большом зале Кыргызской национальной филармонии. Сам мальчишка, выйдя на сцену, признался, что за три года болезни очень устал от постоянных медицинских процедур и хочет вернуться к обычной жизни!

Концерт заслуженного артиста Кыргызстана Игоря Воронцова организовал Фонд гуманитарных и культурных инициатив при поддержке посольства России, представительства "Россотрудничества", Русского культурного центра "Гармония", других компаний и информационных партнеров. Уже в анонсах предстоящего события зрителям объявляли о том, что вечер будет благотворительным и часть собранных от продажи билетов средств передадут общественному благотворительному фонду Help the Children - SKD, оказывающему помощь детям, страдающим онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями и их семьям.

Игоря Воронцова публика знает как прекрасного исполнителя, художественного руководителя "Среднеазиатской Романсиады" и куратора культурных проектов Российского центра науки и культуры в Кыргызстане. Новый сольный концерт артист решил подарить бишкекчанам, накануне собственного юбилея - 45–летия. Рядом с певцом на сцене был прекрасный квинтет SOL`TADOS. Украсили вечер девушки и ребята шоу–балета ELEGANT. А еще артист пригласил и представил публике артистку, как он выразился, с добрым сердцем и русской душой - Фатиму Серазиеву. Молодая певица исполнила песню "В моей душе покоя нет..." из кинофильма "Служебный роман" и дуэтом вместе с героем вечера - "Сердце, тебе не хочется покоя...".

В самом начале Игорь Воронцов заметил, что хорошая музыка - это лучшая вакцина для души. И, судя по тому, с какими счастливыми лицами зрители уходили после концерта, лекарство работает. Услышали мы старинные романсы. Этот жанр вообще занимает в жизни Воронцова особое место. А также песни из любимых кинофильмов советского времени. Многие с удовольствием подпевали "Добрый вечер! А что это значит?", "Когда весна придет, не знаю...", "Почему? Отчего? Я не знаю сам...", "Я, признаться, проявил глупость бесконечную: Всей душой я полюбил куклу бессердечную...". А песню, которая когда–то звучала из уст самого Леонида Утесова, "Будь со мною строгой..." Игорь Воронцов посвятил супруге Ирине, присутствовавшей в зале.

На каждом концерте артист непременно исполняет произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Вот и на этот раз попросил зрителей включить фонарики на телефонах в память о тех, кто прошел самую страшную из войн, а сам спел "Темную ночь", ставшую популярной после исполнения Марком Бернесом. "Рио–Рита", "Утомленное солнце", "Besame mucho", "От зари до зари...", "Эти глаза напротив...", кажется, что не было в зале человека, который не знает и не любит эти произведения.

В конце вечера на сцену вышло много гостей с подарками и поздравлениями. Игоря Воронцова назвали фаворитом наших сердец. Но самым трогательным моментом стал выход на сцену президента благотворительного фонда Help the Children - SKD Елены Коневой, солиста театра оперы и балета и представителя Фонда гуманитарных и культурных инициатив Таира Бейшеева и маленького Бекбола. Елена Ивановна рассказала, что обычно во время подобных мероприятий не выводит детей на сцену, но тут случай особый - Бекбол знает, что такое подмостки, и хорошо поет. У парнишки действительно отличный голос, что он и продемонстрировал публике. А после признался, что за три года устал от капельниц, из–за болезни и лечения не может позволить себе элементарных вещей, даже съесть то, что нравится, и мечтает вернуться к привычной жизни. "Дядя Игорь, дай Аллах, здоровья вам и вашей семье!" - пожелал он Игорю Воронцову. А артист в свою очередь пригласил Бекбола на свой следующий сольный концерт через год и предложил спеть на нем что–нибудь дуэтом.

Тут же на сцене Елене Коневой передали конверт с собранными от продажи билетов средствами. В фойе филармонии были установлены и так называемые благотворительные урны. Каждый желающий до и после концерта мог опустить в них любую сумму.