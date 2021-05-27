В РФ могут изучить возможность перехода на четырехдневку

Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть предложения о четырехдневной рабочей неделе, если соответствующая инициатива поступит в ведомство. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

"Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать", - цитирует Котякова РИА Новости. При этом готовность министерства рассмотреть данное предложение он попросил не расценивать как потенциальное согласие с ним.

Напомним, что впервые о возможности введения в России в будущем четырехдневной рабочей недели Дмитрий Медведев заявил летом 2019 года, будучи премьер-министром и выступая на Международной конференции труда в Женеве. В дальнейшем Медведев, уже на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ, возвращался к этой теме.

О том, что идея о переходе к четырехдневке стала вновь актуальна в период пандемии коронавируса, он заявил в феврале 2021 года, подчеркнув: осуществлять переход нужно не в ущерб экономике. А недавно Дмитрий Медведев высказал точку зрения, что и мир движется в сторону введения четырехдневной рабочей недели.

Данная идея сейчас обсуждение и в экспертном сообществе РФ, она имеет как противников, так и сторонников. В частности, в Российском союзе промышленников и предпринимателей полагают, что экономика и производственные отношения в стране могут созреть для такого радикального изменения примерно к 2035 году.