Жылдыз Бакашева: Обсудили реализацию проекта "Школьная лига"

Заместитель Председателя кабинета министров Жылдыз Бакашева провела рабочее совещание по обсуждению проекта "Школьная лига Кыргызской Республики" в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности". Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

"В ходе совещания были обсуждены вопросы дальнейшего развития детско-юношеского спорта, пропаганды физической культуры и здорового образа жизни, а также сняты разногласия со стороны Министерства образования и науки по вопросам стартовых взносов на добровольной основе для участия команд в Школьной лиге.

Министерству образования и науки поручено в однодневный срок одобрить проект регламента по проведению Школьной лиги Кыргызской Республики. Профильным органам также поручено активизировать работу по вовлечению в проект школьных команд из отдаленных районов страны.

ГАМФКС поручено к сентябрю начать реализовать данный проект, особо обратить внимание регионам и труднодоступным местностям.

Как было отмечено, проект "Школьная лига" важен для популяризации школьных командных видов спорта в регионах республики. В дальнейшем победители школьной лиги будут участвовать в международных школьных соревнованиях".