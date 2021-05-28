Жители 110-го квартала просят отремонтировать улицы Буурдинскую и Месароша

На половине улице Буурдинской уже практически не осталось асфальта. А на Месароша фуры и грузовики разбили относительно свежий асфальт. Местные жители просят привести обе дороги в порядок.

Буурдинская является физическим продолжением Кайназаровой ниже Профсоюзной. Она ведет к центру 110-го квартала. Примерно на половине своей длины она имеет довольно неплохо сохранившийся советский асфальт. За исключением перекрестка с улицей Достук-2, который изобилует огромными ямами.

Дальше дорога опять же в более-менее нормальном состоянии. Но начиная примерно от Темировского переулка и до пересечения с Темировской улицей асфальта нет. Идет гравийная дорога, которая больше напоминает стиральную доску.

- Самое интересное, что вокруг отремонтированы все улицы, - говорят местные жители. – Та же Темировская, Талды-Суйская, Кайназаровой и Профсоюзная. А наша находится ровно посредине между ними и в таком ужасном состоянии. Ямочный ремонт здесь абсолютно не приемлем, так как латать попросту нечего.

Примечательно, что по Буурдинской ходит рейсовый микроавтобус, да и вообще поток машин довольно большой.

Также жители попросили запечатлеть часть улицы Месароша, которая ранее была Безымянной. Она тянется с востока на запад от Фучика до Кеминского переулка. На ней, для ориентира, расположен фермерский рынок "Сары-Озон".

- Лет 5-6 назад, когда она еще была Безымянной, ее капитально отремонтировали. Но потом построили здесь рынок, к которому ездит огромное количество грузовиков. Также на основной Месароша, которая тянется с юга на север, есть автобаза, где базируются фуры. Вот весь этот большегрузный транспорт и разбил относительно новую дорогу. Особенно на пересечении двух Месарош. Нормального ремонта там не делают. Ставят латки, которые через месяц рассыпаются. Хотя нужно менять сразу единый большой кусок. Иначе дорога будет разрушаться дальше, - негодуют люди.

Действительно, обозначенный участок дороги богат серьезных размеров ямами. Даже грузовые машины испытывают проблемы при проезде, хотя клиренс у них не в пример легковым. В общем, 110-му кварталу срочно нужна помощь дорожников.