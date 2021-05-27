Онлайн-расписание авиарейсов аэропортов "Манас" и "Ош" в приложении MEGA24

Для удобства и осведомленности граждан и гостей Кыргызской Республики компании ЗАО "Альфа Телеком" (торговая марка MegaCom) и ОАО "Международный аэропорт "Манас" запустили совместный сервис "Табло авиарейсов" в мобильном приложении MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store).

Теперь все пользователи MEGA24, в том числе и абоненты других мобильных операторов Кыргызской Республики, смогут просматривать онлайн-расписание авиарейсов международных аэропортов "Манас" и "Ош" в разделе "МегаПортал".

Необходимые данные об интересующем рейсе доступны в любое время: в приложении вы найдете информацию о времени вылетов и прилетов, направлениях, названии авиакомпаний, статусах рейсов (на регистрации, вылетел/приземлился, отмена, посадка и др.).

Использование сервиса позволит пользователям расширить опыт применения цифровых технологий, а ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Международный аэропорт "Манас" – обеспечить предоставление качественных онлайн-услуг и создать комфортные условия для передвижения внутри страны и за ее пределами соотечественникам, предпочитающим путешествовать воздушным транспортом.

Сервис "Табло авиарейсов" выполнен в удобном интерфейсе и доступен на трех языках: кыргызском, русском и английском. Интернет-трафик при его использовании для абонентов MegaCom не тарифицируется.

Данный сервис является первым проектом в рамках Меморандума о партнерстве, подписанного ЗАО "Альфа Телеком" и ОАО "Международный аэропорт "Манас". Целью подписания документа является цифровизация государственных услуг в сфере авиасообщения и упрощение их использования гражданами и гостями Кыргызской Республики.