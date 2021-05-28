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Садыр Жапаров поздравил пограничников с профессиональным праздником

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 28 мая, поздравил пограничников с профессиональным праздником - Днем пограничника Кыргызской Республики.

Ниже текст поздравления главы государства:

"Уважаемые пограничники! Дорогие ветераны пограничной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем пограничника! Безопасность государства начинается с границы, а профессия пограничника и сложная, и очень ответственная.

Пограничник - это почетная и престижная служба, требующая безграничной преданности Родине и настоящего профессионализма, выдержки и дисциплины.

Граница - это рубеж, где испытывается характер и воля человека.

К вашей службе предъявляются не только профессиональные, но и высокие духовные и нравственные требования. В настоящее время профессиональная подготовка, патриотизм, мужество и преданность своему долгу составляют основу формирования пограничной службы Кыргызстана.

Ещё свежа рана кыргызского народа после гибели на границе прапорщика Равшана Муминова в 2019 году, но вот уже совсем недавно, также в боевой обстановке геройски пали капитан Манасбек уулу Нурсултан, капитан Кубанычбеков Эсентур, прапорщик Юлдашев Бекзодбек.

Именно на таких людях держится независимость Кыргызстана. Вечная им память.

После прошедших трагических событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы, сделаны четкие выводы и принимаются все меры, направленные на повышение надежности охраны национальных рубежей, защиту мирной жизни жителей приграничья и, в первую очередь, восстановление традиционных добрососедских и дружественных отношений между двумя государствами и народами. Важно вернуть атмосферу взаимного доверия, которая веками создавалась нашими предками, и не допускать впредь повторения подобных инцидентов.

Сегодня общество и государство ставят перед Пограничной службой серьезные задачи по достижению новых высот профессионализма, высокой мобильности, недопущению проникновения в страну террористических, экстремистских и иных преступных элементов.

Успешная служебная деятельность пограничников позволяет адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы, а также создает необходимые условия для сохранения мира и стабильности в регионе, обеспечения безопасности кыргызстанцев.

Дорогие пограничники!

Вы всегда стоите лицом к опасности. Несмотря на то, что служба на государственной границе сопряжена с угрозой жизни и здоровью, у нас найдется немало отважных людей с чистой совестью и добросовестно исполняющих свои обязанности, кому присущи честь и достоинство, любовь к Родине и преданность своему народу. Народ Кыргызстана гордится вами!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в служении Родине!".


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URL: https://www.vb.kg/401569
Теги:
Погранслужба, праздник, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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