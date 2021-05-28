Повторные выборы в местные кенеши Бишкека, Оша и Токмока пройдут 11 июля

Назначены повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики"

В целях проведения повторных выборов депутатов местных кенешей в связи с признанием недействительными результатов выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей КР, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 39, 58 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

- Назначить повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики на воскресенье, 11 июля 2021 года;

- Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

– в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан.

- Мэриям городов Бишкек, Ош и Токмок оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов;

- Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.