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Повторные выборы в местные кенеши Бишкека, Оша и Токмока пройдут 11 июля

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- Оксана Гут
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Назначены повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении повторных выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики"

В целях проведения повторных выборов депутатов местных кенешей в связи с признанием недействительными результатов выборов депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей КР, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьями 39, 58 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

- Назначить повторные выборы депутатов Бишкекского, Ошского и Токмокского городских кенешей Кыргызской Республики на воскресенье, 11 июля 2021 года;

- Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики организовать проведение выборов в вышеназванные представительные органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

- Кабинету Министров Кыргызской Республики:

– выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики;

– в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, правопорядка и общественной безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности и защиты здоровья граждан.

- Мэриям городов Бишкек, Ош и Токмок оказать содействие в работе уполномоченного органа в сфере регистрации населения и соответствующих избирательных комиссий по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов;

- Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/401570
Теги:
Бишкекский горкенеш, выборы, закон, Ош, президент, Токмак, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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