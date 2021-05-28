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Горводоканал отпускает воду жителям "Кырман 44ГА" только на один час

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- Бакыт Басарбек
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Жители новостройки "Кырман 44ГА" живут в условиях отсутствия питьевой воды и по этой причине обратились к Президенту Садыру Жапарову, Генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

Жители просят Президента, который является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина, обратить внимание на вопиющие факты нарушения прав граждан. Ведь в Основном законе предусмотрено, что природные ресурсы, в числе которых вода, являются собственностью нашей республики, а не собственностью отдельных чиновников.

Жители обращают внимание Генерального прокурора на действия органов местного самоуправления и Горводоканала. Они требуют дать правовую оценку действиям чиновников, которые выражены в том, что после проведения канализации за счет жителей было создано органами местной власти ОсОО "СООПВ Тунгуч суу", через которую осуществляются выплаты жителей за воду и канализацию. Как выяснилось, отключение воды со стороны Горводоканала из-за задолженности произведено неверно, поскольку подавляющее большинство жителей исправно и своевременно оплачивали счета за воду.

Жители требуют от ГКНБ разобраться и выявить коррупционную схему в ОсОО "СООПВ Тунгуч суу". Как указано в договоре между абонентами и Горводоканалом муниципальное предприятие обязано обеспечивать бесперебойной подачей воды, а в случае отключения воды из-за задолженности предприятие обязано оповестить своего абонента заблаговременно. Ничего этого нет.

Были предприняты неоднократные попытки достучаться до руководства Горводоканала. Однако, в ответ лишь издевательски на короткое время отпускается вода, а затем снова отключается. Также с 2020 года предприятие ведет унижающую жителей практику, отпускают воду на один час: с 24:00 до часа ночи.

Жители, как добросовестные налогоплательщики, требуют от властей разобраться в сложившейся ситуации и поставить точку в этой проблеме.

Напомним, что новостройка "Кырман-44 ГА" расположена рядом с микрорайоном "Тунгуч" и образована была в 2005 году. По состоянию на 2018 год там проживают 4 500 человек.


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URL: https://www.vb.kg/401571
Теги:
Бишкекводоканал, новостройки, скандал
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