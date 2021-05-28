Узбекистан до конца года введет в эксплуатацию 8 новых электростанций

Узбекистан до конца этого года намерен ввести в эксплуатацию 8 новых электростанций, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на Минэнерго.

В октябре в Ташкентской области будет введена в эксплуатацию тепловая электростанция мощностью 240 мегаватт, в Хорезмской области – газопоршневая электростанция мощностью 174 мегаватт, в Навоийской области – солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт (всего 514 мегаватт).

В декабре в Ташкентской области будут введены в эксплуатацию 2 тепловые электростанции общей мощностью 470 мегаватт, в Бухаре – электростанция мощностью 270 мегаватт, в Кашкадарье – мощностью 220 мегаватт. Также в Самаркандской области планируется до конца года ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 100 мегаватт (всего 1 060 мегаватт).

При этом на вновь созданных мощностях в осенне-зимний период будет вырабатываться 4,6 миллиарда киловатт/ч электроэнергии (годовая производственная мощность новых объектов - 12 миллиардов киловатт/ч).

В результате мощность генерации в электроэнергетической сфере будет доведена с 14 тысяч до 15,8 тысячи мегаватт или повысится на 1800 мегаватт. Таким образом, по сравнению с 2016 годом мощность генерации вырастет на 52 процента.