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Кыргызстан укрепляет сотрудничество против финансирования терроризма

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- Евгений Денисенко
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Представители Кыргызстана приняли участие в Пленарной неделе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Она проходит в преддверии Пленарного заседания ЕАГ, которое запланировано на 2 – 3 июня.

В рамках недели состоялось открытое заседание рабочей группы по техническому содействию в данной области. Обсуждены предложения по совершенствованию координации действий, казахская, кыргызская и таджикская стороны рассказали о своем опыте в этой области. Участники заседания одобрили План проекта по совершенствованию механизмов риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.

Представители Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (базовая организация стран СНГ по образованию в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма) проинформировали коллег о Концепции библиотеки материалов по результатам проводимых мероприятий. В ходе заседания другой рабочей группы был рассмотрены результаты исследования на тему "Типологии использования превентивных мер финансовых учреждений для выявления преступлений и оценки рисков" Этот и другие документы теперь будут вынесены на Пленарное заседания ЕАГ.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. ЕАГ была создана в 2004 году и в настоящее время является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)- межправительственной организации, которая занимается выработкой мировых стандартов в соответствующей сфере. В ФАТФ входят 37 стран и две международные организации, а в ЕАГ - Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, статус наблюдателя при ней имеют 16 стран и 23 международные организации.

В феврале текущего года на 16-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств СНГ, участие в котором приняли делегации соответствующих ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, был утвержден план работы на ближайшие два года. Речь шла, в том числе, о создании Международного центра оценки рисков и финансирования терроризма, который будет представлять собой инфраструктуру, обеспечивающую обмен данными и электронными документами между субъектами электронного взаимодействия. В том же месяце Евразийский экономический союз заключил Меморандум о взаимопонимании с ЕАГ.

В борьбе с незаконными организациями, занимающимися финансированием терроризма, специалисты Кыргызстана тесно взаимодействуют, в том числе, с коллегами из России. Как сообщал ранее Владимиру Путину директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, благодаря сотрудничеству финразведок двух стран удавалось пресекать незаконный вывоз из КР в РФ крупных объемов средств. А также - выявлять на территории Кыргызстана ячейки международных террористических центров, террористов, воевавших в Сирии, финансовых структур, который оказывает содействие терроризму и зарабатывает на нем.


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URL: https://www.vb.kg/401586
Теги:
Кыргызстан
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