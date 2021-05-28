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В России выступают за запрет самогонных аппаратов

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- Евгений Денисенко
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Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. Это необходимо, как заявлено, в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком, о чем говорится и в подготовленном для президента РФ докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров.

Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена выступает за запрет открытой продажи самогонных аппаратов. "Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", - указывается в документе. Другая предлагаемая мера - фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на три года.

В докладе отмечается рост спроса на самогонные аппараты за прошедший год. Согласно проведенному анализу, покупка такой продукции больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки.

В России также берутся за возрождение системы вытрезвителей. Соответствующий закон уже принят Госдумой. Теперь, как заявлено, местные власти смогут "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". Сопровождать пьяных в специализированные учреждения будет полиция. Организовывать деятельность вытрезвителей регионы будут в формате государственного-частного и муниципально-частного партнерства. Минздрав, Минтруд и МВД разработают правила организации вытрезвителей, а также виды предлагаемой в них помощи.


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URL: https://www.vb.kg/401589
Теги:
алкоголь, Россия, бизнес-омбудсмен
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