В России выступают за запрет самогонных аппаратов

Аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова предложил запретить в России открытую продажу самогонных аппаратов. Это необходимо, как заявлено, в рамках мер по борьбе с нелегальным алкогольным рынком, о чем говорится и в подготовленном для президента РФ докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров.

Для повышения легальности алкогольного рынка аппарат бизнес-омбудсмена выступает за запрет открытой продажи самогонных аппаратов. "Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд", - указывается в документе. Другая предлагаемая мера - фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на три года.

В докладе отмечается рост спроса на самогонные аппараты за прошедший год. Согласно проведенному анализу, покупка такой продукции больше всего интересует жителей Липецкой, Воронежской и Тульской областей, Хакасии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Чукотки.

В России также берутся за возрождение системы вытрезвителей. Соответствующий закон уже принят Госдумой. Теперь, как заявлено, местные власти смогут "оказывать помощь лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения". Сопровождать пьяных в специализированные учреждения будет полиция. Организовывать деятельность вытрезвителей регионы будут в формате государственного-частного и муниципально-частного партнерства. Минздрав, Минтруд и МВД разработают правила организации вытрезвителей, а также виды предлагаемой в них помощи.