Алымкадыр Бейшеналиев втягивает Кабмин в новый скандал?

Министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева подозревают в желании сорвать предстоящие выборы ректора в КГМА им. И. К. Ахунбаева. Об этом недвусмысленно дал понять на своей странице в соцсетях журналист Тынчтык Алтымышев.

По его словам, приказ об отмене выборов ректора Медакадемии 28 мая подписал статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов.

Согласно информации, будут назначены новые выборы. Дата проведения будет сообщено позже.

"Судя по всему статс-секретарь Минздрава Шадыханов готовит место для своего босса Бейшеналиева. По этой причине завтра коллектив медакадемии выйдет на митинг против комика-ректора", - написал он ранее.

Сегодня как раз у здания КГМА проходит митинг медобщественности и студентов. Они также считают, что нынешний министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев пытается сорвать процесс выборов ректора КГМА. Участники акции протеста требуют отменить приказ об отмене выборов ректора.

Скандал с назначением ректора КГМА и вмешательством туда министра здравоохранения разгорелся пару дней назад. Представители медвуза уверены, что на посту статс-секретаря Бейшеналиеву нужен свой человек в лице статс-секретаря Минздрава Калысбека Шадыханова. Он возглавит оргкомитет по выборам и сорвет их.

Опасения коллектива КГМА вполне обоснованы. Поведение министра здравоохранения в последнее время, мягко говоря, вызывает недоумения не только у общественности, но и депутатов ЖК. Накануне парламентарий Рыскелди Момбеков на заседании заявил, что глава Минздрава опозорил Кыргызстан и должен уйти.

- Даже если COVID не уйдет, пусть уйдет этот комик. Вчера он соврал, что наш президент разговаривал о корне с российским президентом. Еще хорошо, что пресс-секретарь президента опроверг информацию в течение пары часов. И президента опозорил бы, сказав, что в Москве было такое обсуждение. Нужно отправить его в отставку. Алымкадыр Бейшеналиев уже наговорился, - сказал Рыскелди Момбеков.

Он также подчеркнул, что несмотря на решение депутатов, выступивших за увольнение министра, тот до сих пор находится на своей должности.

- Здесь 84 депутата выступили за увольнение министра. 84 голосами можно президента и генпрокурора отправить в отставку. Почему мы не можем министра уволить? – возмущался Момбеков.

Это наглядно показывает, что кресло главы Минздрава шатается под Бейшеналиевым. И тот, понимая это, обратил свой взор на крупный медвуз КР – КГМА.

При этом сам Бейшеналиев утверждает, что никак не может повлиять на ситуацию с выборами в вузе, ему мало кто верит. Тем более, когда его отставка с поста министра случится не сегодня – завтра.

Единственное правильное решение Кабмина будет незамедлительное снятие Алымкадыра Бейшеналиева с должности министра здравоохранения. Иначе власть может оказаться втянута в очередной громкий скандал с его участием.