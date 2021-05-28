Ротация кадров: Мнение нового акима Джети-Огузского района (видео)

Ранее президент Садыр Жапаров назначил акимов районов в областях. При этом новшеством стала ротация чиновников. То есть, кто работал на юге, были направлены на север страны и наоборот.

Сотрудники редакции "Вечерний Бишкек" в этой связи решили узнать мнение самих вновь назначенных акимов, насколько данная ротация целесообразна. Новый аким Джети-Огузского района Руслан Мейматкулов, который ранее был главой госадминистрации Узгенского района, убежден, что данная реформа необходима.

- Нужны перемены и поэтому как гражданин страны я поддерживаю политику Садыра Нургоджоевича в отношении кадровой политики. В моих планах - работать в тесном контакте с народом, решать проблемы людей, поднять экономику Джети-Огузского района на более высокий уровень. Как финансист я намерен взять под контроль налоговые поступления, - сказал он.