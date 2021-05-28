В Минске встретились премьер-министры стран СНГ

Сегодня, 28 мая, в Минске открывается очередное заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Участие в нем принимает председатель Кабинета министров Кыргызстана Улукбек Марипов.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, ожидается, что в узком формате руководители делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества и определят дату и место своей следующей встречи. В широком формате обсудят меры по противодействию распространению инфекционных болезней, вопросы сотрудничества в области санитарной охраны территорий стран СНГ и в сфере содействия занятости населения государств Содружества.

Планируется также подписание документов, регламентирующих сотрудничество в сферах предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний, профилактики и борьбы с ящуром, а также взаимодействие в области геодезии, картографии, кадастра и дистанционного зондирования Земли.

Кроме того, предусматривается утвердить Концепцию сотрудничества органов государственной (исполнительной) власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах Содружества, на период до 2030 года, план основных мероприятий по ее реализации, подписать решение о базовой организации в области оперативно-стратегической подготовки офицеров вооруженных сил, произвести ряд кадровых назначений.

С главами делегаций уже встретился Александр Лукашенко.

"Своим приездом, - сказал он, - вы всем показываете очень важный пример, что нельзя сидеть все время взаперти. Нужно открываться, вести живой диалог, идти друг другу навстречу. Согласитесь, никакие даже самые современные технические средства связи, которыми мы вынуждены порой активно пользоваться, не могут заменить доверительное общение. Тем более что вопросов для обсуждения всегда было много, и сегодня их не меньше".

"Сегодня мы можем с полной уверенностью сказать, что проект под названием СНГ состоялся и вновь подтверждает свою жизнеспособность в это сложное время", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что даже развал Советского Союза не смог окончательно порвать прочные интеграционные связи между братскими советскими республиками. И констатировал, что стороны имеют колоссальный опыт нескольких поколений, многовековые традиции дружбы и добрососедства, силу духовного единства.

По мнению Александра Лукашенко, основное внимание в СНГ нужно сосредоточить на развитии общего экономического пространства. "Убежден, что при наличии различных интеграционных форматов в решении общих региональных проблем должны быть задействованы все страны Содружества", - подчеркнул президент Беларуси.