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Аким Ак-Суйского района про ротацию: Нужно искоренять родство и землячество

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- Бакыт Басарбек
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Глава Ак-Суйской районной государственной администрации Мунарбек Насиров поддерживает проведенную ротацию акимов районов в Кыргызстане. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил он сам.

- Ранее я был главой Аппарата полномочного представителя Кабинета Министров в Баткенской области. После прошел аттестацию и был зачислен в резерв. Мне предложили возглавить Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. В принципе, ротация - это правильно. Поддерживаю такого рода реформы, так как в госструктуре нужно искоренять родство и землячество. Здесь я уже познакомился с коллективом, времени сидеть нет, нужно выполнять поручения президента по улучшению жизни народа, - отметил он.


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URL: https://www.vb.kg/401595
Теги:
аким, Иссык-Кульская область, назначение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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