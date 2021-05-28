Аким Ак-Суйского района про ротацию: Нужно искоренять родство и землячество

Глава Ак-Суйской районной государственной администрации Мунарбек Насиров поддерживает проведенную ротацию акимов районов в Кыргызстане. Об этом в интервью редакции VB.KG заявил он сам.

- Ранее я был главой Аппарата полномочного представителя Кабинета Министров в Баткенской области. После прошел аттестацию и был зачислен в резерв. Мне предложили возглавить Ак-Суйский район Иссык-Кульской области. В принципе, ротация - это правильно. Поддерживаю такого рода реформы, так как в госструктуре нужно искоренять родство и землячество. Здесь я уже познакомился с коллективом, времени сидеть нет, нужно выполнять поручения президента по улучшению жизни народа, - отметил он.