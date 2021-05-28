Оператор MegaCom оказал помощь пограничникам и полку спецназа "Шумкар"

Компания MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности оказала помощь пограничникам ГКНБ КР и бойцам спецназа "Шумкар" по случаю отмечаемого 28 мая Дня пограничника и наступающего Дня Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

От имени коллектива мобильного оператора MegaCom личному составу Войсковой части № 2001 Государственной пограничной службы при ГКНБ КР, дислоцированной в Баткенской области, вручили сертификат на покупку запасных частей и ремонт техники, вышедшей из строя в ходе недавнего конфликта на кыргызско-таджикской границе.

Полку специального назначения "Шумкар" Министерства внутренних дел Кыргызской Республики, также расположенному в Баткенской области, переданы компьютерная техника и сертификат на приобретение системы видеонаблюдения.

"Уважаемые защитники! Поздравляем Вас с профессиональными праздниками – Днем пограничника и Днем Вооруженных Сил Кыргызской Республики. Вы являетесь ярким примером мужества и чести, настоящими патриотами, находящимися на страже внешних рубежей страны и безопасности соотечественников, - отметил генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов. – Благодарим вас за верную службу и героизм, проявленный в ходе недавних событий на государственной границе Кыргызстана и Таджикистана. Мы не могли остаться в стороне от происходящего, в связи с чем компанией было принято решение оказать частям необходимую поддержку".

В завершении торжественной церемонии передачи сертификатов и техники военнослужащие поблагодарили MegaCom, отметив, что мобильный оператор является давним партнером ГПС ГКНБ КР и МВД КР, оказывающим помощь на регулярной основе. Так, например, в предыдущие годы компания выделила средства на приобретение комплектов постельного белья для погранчасти № 2028, дислоцирующейся в городе Караколе Иссык-Кульской области, и пограничных застав управления ГПС КР по Баткенской области. Также MegaCom направил средства на капремонт кровли госпиталя "Юг", расположенного на территории погранотряда № 2024 в Ошской области.

Кроме того, на период до полной стабилизации ситуации на кыргызско-таджикской границе компания обеспечила сотовой связью и Интернетом всех абонентов MegaCom, находящихся в Баткенской области, а также представителей государственных ведомств и служб, задействованных в урегулировании конфликтной ситуации в регионе.