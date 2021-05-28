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Глава БГК Абиров подозревается в злоупотреблении должностным положением

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- Оксана Гут
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Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики проведена проверка по соблюдению мэрией города Бишкек и Бишкекским городским кенешем антикоррупционного законодательства.

По данным пресс-службы Генпрокуратуры, установлено, что искусственно увеличив прогнозируемый доход бюджета столицы, работникам муниципальных служб установлены незаконные надбавки в размере 2 окладов из бюджетных средств, предназначенных для решения социальных вопросов и улучшения инфраструктуры города, путем приравнивания их функциональных обязанностей к особо важным и ответственным работам, в результате чего заработные платы председателя Бишкекского городского кенеша и мэра города Бишкек составили 120 000 сомов и 150 000 сомов.

А причиненный государству ущерб за период с 2019 года по и 1 квартал 2021 года составил 214 581 700 сомов.

Вместе с тем, при утверждении председателем Бишкекского городского кенеша Жаныбеком Абировым проекта бюджета вопрос об установлении незаконных надбавок оставлен без обсуждения.

По данному факту Генеральной прокуратурой собранные материалы в отношении председателя Бишкекского городского кенеша Жаныбека Абирова и других ответственных должностных лиц зарегистрированы в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 320 УК Кыргызской Республики (злоупотребление должностным положением) и начато досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/401612
Теги:
Бишкекский горкенеш, Генеральная прокуратура, мэрия, зарплата, нарушения, Бишкек, Кыргызстан, мэр
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