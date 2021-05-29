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В Москве обсудили проблемы адаптации мигрантов в России

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- Евгений Денисенко
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"Русский язык и проблемы социокультурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации" - Всероссийская научно-практическая конференция под таким названием прошла в Москве. Она состоялась уже в девятый раз и была организована на базе Российского университета дружбы народов.

Как рассказали в РУДН, российские и зарубежные эксперты обсудили актуальные вопросы проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ, проблемы языковой и культурной адаптации иностранных граждан, прибывающих в страну. По заявленной тематике прошли методические семинары, круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы.

В работе конференции, которая на сей раз прошла в очно-дистанционном формате, приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти и профильные специалисты ведущих российских университетов, в том числе РУДН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина и Тюменского государственного университета.

"Конференция, которая проводится ежегодно с 2013 года, зарекомендовала себя как основная экспертная площадка для обмена опытом и решения конкретных практических задач, обсуждения насущных вопросов и выработки согласованных решений, связанных с обучением, тестированием, адаптацией мигрантов и членов их семей на территории России", – отметили организаторы.

На недавнем совещании с членами правительства страны Владимир Путин призвал к поддержке изучения русского языка в странах СНГ. "Нам нужно уделять должное внимание развитию русского языка в этих странах, в поддержке изучения русского языка", - сказал российский лидер.

Он также поручил главе Минпроса РФпредставить дополнительные предложения в данной сфере.

"Местные власти, республиканские власти делают для этого то, что могут делать, но без нашей поддержки эффективно решать стоящие в этом направлении задачи им не представляется возможным. Мы, безусловно, в этом заинтересованы. Наши интересы совершенно точно совпадают, поэтому нужно поработать здесь поактивнее", - призвал глава государства.

Общаясь не так давно с лауреатами конкурса "Учитель года России – 2020", Владимир Путин также отмечал, что русский язык - не просто государственный язык, а язык межнационального общения, который, подобно инфраструктуре в экономике, объединяет все государства независимо от этнической принадлежности каждого из граждан.


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URL: https://www.vb.kg/401619
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