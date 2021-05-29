В Госдуме РФ изучат идею замещения трудовых мигрантов заключенными

Идею главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова об использовании осужденных в сферах, где обычно задействуют трудовых мигрантов, необходимо изучить. Так считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, о чем он сообщил в ходе беседы с журналистами.

"Сама идея не новая, она в том или ином формате уже реализуется. Изучить эту тему необходимо. Если есть те, кто имеет право и хочет работать, такая возможность должна быть предоставлена. Но надо понимать, что это не сможет решить проблему дефицита трудовых ресурсов", - подчеркнул Володин.

Он отметил, ссылаясь на официальные данные, что России необходимо порядка одного миллиона трудовых мигрантов. При этом, по данным самой ФСИН, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержится около 478,2 тысячи человек, из которых право на такое исполнение наказания, как принудительные работы, имеет около 188 тысяч.

Как сообщают российские СМИ, директор ФСИН Александр Калашников также предложил организовать исправительные центры для осужденных, имеющих право на принудительные работы, на крупных объектах, где не хватает рабочей силы и работают мигранты. Он назвал такие объекты в Ненецком автономном округе, на Таймыре, в Магаданской области и на Байкало-Амурской магистрали. Помимо этого, ФСИН не исключает возможности создать в Сибири для осужденных исправительный центр, который будет заниматься восстановлением леса, пострадавшего от пожаров.

Предложения Калашникова сейчас активно обсуждаются в российском экспертном сообществе. В поддержку, при условии выполнения необходимых требований, высказались в руководстве Следственного комитета, министерства юстиции, аппарате бизнес-омбудсмена РФ. Против выступили в Федерации мигрантов России. "К этой инициативе нужно отнестись как к необходимой мере, но со строгим соблюдением прав заключенных. Эти работы должны быть строго добровольными. Никаких принуждений, по аналогии с ГУЛАГом, и прочих нарушений прав человека быть не должно", - так считает член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.