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В Бишкеке задержан подозреваемый в кражах

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- Виктория Гунгер
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Оперативниками столичной милиции задержан подозреваемый в совершении кражи ноутбука. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как отмечается, 5 апреля 2021 года в УВД Ленинского района обратился житель столицы С.А. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 4 апреля 2021 года примерно 21:30 часов, находясь внутри одного из кинотеатров, расположенного по проспекту Манаса в Бишкеке, украл ноутбук марки "Acer Predator Helios 300" стоимостью 55 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК Кыргызской Республики.

- По подозрению в совершении кражи задержан подозреваемый И.А.,1985 года рождения. Ленинским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пересечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на один месяц, - говорится в информации.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще два письменных заявления граждан с просьбой привлечь задержанного И.А. к ответственности за совершение аналогичных преступлений, где общий ущерб в данное время устанавливается. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0 (700) 972-222 и 102, - добавили в УВД Ленинского района.


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URL: https://www.vb.kg/401624
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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