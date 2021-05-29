Погода
$ 83.58 - 83.97
€ 101.27 - 102.77

Как работает "Кумтор" после введения внешнего управления (много фото)

391  0
- Александра Василькова, Владимир Пирогов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В пятницу, 28 мая 2021 года, состоялся пресс-тур на месторождение Кумтор. Журналистам показали, как после введения внешнего управления работает рудник.

Представителям СМИ показали систему мониторинга и сканирования бортов карьера и лазерной системы мониторинга движения ледников, а такде рассказали о том, что все специалисты работают в прежнем режиме.

Всего на руднике работают около 3,5 тысячи человек с учетом подрядных организаций. Все они, включая менеджерский состав, являются гражданами Кыргызстана. На руднике ежедневно выпускают 1100-1200 унций чистого золота.

Кроме того, представители СМИ смогли собственными глазами увидеть, какие экологические нарушения допускались при разработке месторождения.

Напомним, 17 мая парламент Кыргызстана заслушал отчет госкомиссии по проверке деятельности компании "Кумтор", которым предлагается взыскать с компании почти 460 миллиардов сомов. ЖК поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в "Кумтор Голд Компани", на следующий день внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук.

Кроме этого, Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск четырех частных лиц к ЗАО "Кумтор Голд Компани" и обязал компанию выплатить в пользу государства ущерб на сумму 261 миллиард 719 миллионов сомов за складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый, а УВД Иссык-Кульской области расследует дело по произошедшим ранее инцидентам на месторождении Кумтор.

Кумтор является самым крупным золотым месторождением Кыргызстана. Разрабатывает его канадская Centerra Gold Inc. , доля Кыргызстана в компании составляет 26 процентов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401628
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, рудник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  