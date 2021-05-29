Как работает "Кумтор" после введения внешнего управления (много фото)

В пятницу, 28 мая 2021 года, состоялся пресс-тур на месторождение Кумтор. Журналистам показали, как после введения внешнего управления работает рудник.

Представителям СМИ показали систему мониторинга и сканирования бортов карьера и лазерной системы мониторинга движения ледников, а такде рассказали о том, что все специалисты работают в прежнем режиме.

Всего на руднике работают около 3,5 тысячи человек с учетом подрядных организаций. Все они, включая менеджерский состав, являются гражданами Кыргызстана. На руднике ежедневно выпускают 1100-1200 унций чистого золота.

Кроме того, представители СМИ смогли собственными глазами увидеть, какие экологические нарушения допускались при разработке месторождения.

Напомним, 17 мая парламент Кыргызстана заслушал отчет госкомиссии по проверке деятельности компании "Кумтор", которым предлагается взыскать с компании почти 460 миллиардов сомов. ЖК поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в "Кумтор Голд Компани", на следующий день внешним управляющим был назначен Тенгиз Болтурук.

Кроме этого, Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил иск четырех частных лиц к ЗАО "Кумтор Голд Компани" и обязал компанию выплатить в пользу государства ущерб на сумму 261 миллиард 719 миллионов сомов за складирование отходов на ледниках Давыдова и Лысый, а УВД Иссык-Кульской области расследует дело по произошедшим ранее инцидентам на месторождении Кумтор.

Кумтор является самым крупным золотым месторождением Кыргызстана. Разрабатывает его канадская Centerra Gold Inc. , доля Кыргызстана в компании составляет 26 процентов.