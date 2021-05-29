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Разница цен на авиабилеты в Бишкеке и Душанбе

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- ВБ
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Ранее сообщалось, что власти Таджикистана установили предельную стоимость авиабилетов на регулярные рейсы из Душанбе в Москву. Решение было принято Агентством гражданской авиации республики. В этой связи у некоторых кыргызстанцев сложилось мнение, что цены на авиабилеты в Таджикистане на порядок ниже, чем в Кыргызстане.

Однако сайты авиакомпаний, в том числе российских, полностью опровергают это мнение. Так, на 3 июня предельная стоимость авиабилета из Бишкека до Москвы равна 25900 рублям. До Екатеринбурга – 25600 рублей. До Стамбула – 19200 рублей.

Для сравнения из Душанбе до Москвы цена авиабилета стоит 85400 рублей. До Екатеринбурга – 84300 рублей. До Стамбула – 70100 рублей.

Напомним, ранее по итогам переговоров лидеров России и Кыргызстана была достигнута договоренность о полной отмене оснований для вылета кыргызстанцев в Российскую Федерацию. Кроме этого, для стран-участниц Евразийского союза было разработано специальное приложение "Путешествуй без COVID".


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URL: https://www.vb.kg/401629
Теги:
авиация, Таджикистан, цены, Кыргызстан
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