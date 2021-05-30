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Кыргызстанцев вновь ждут на молодежном форуме в России

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- Евгений Денисенко
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Стартовал приём заявок на участие в Международном молодёжном форуме "Евразия Global", который пройдет с 2 по 8 сентября в Оренбурге. На него приглашаются и соотечественники и других стран.

Как сообщили в Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь), присоединиться к работе форума могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет вне зависимости от места проживания. Среди них иностранцы, которые заинтересованы в развитии сотрудничества со своими ровесниками из РФ, российские соотечественники, специалисты в сфере международного молодёжного сотрудничества, а также авторы проектов в этой же сфере.

Главной темой форума "Евразия Global-2021" выбрали креативную экономику и устойчивое развитие. В программу войдут выступления экспертов из разных отраслей, мероприятия обширной деловой программы, творческие лаборатории и многое другое.

В рамках конкурса социально значимых проектов молодые россияне могут выиграть грант в размере до полутора миллионов рублей. Проекты представляют в разных номинациях. Зарегистрироваться, по информации Росмолодежи, можно в АИС "Молодёжь России" до 10 июля. Заявки на Всероссийский конкурс молодёжных проектов можно присылать до 15 августа.

Ожидается, что в форуме примут участие 800 человек, из них 400 - из России и еще 400 – из других стран.

Впервые "Евразия Global" прошел в 2016 году по инициативе правительства Оренбургской области, при поддержке президента России Владимира Путина. В 2017 году форум стал площадкой XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, а в 2018 снова состоялся на территории Оренбурга. В минувшем году он впервые прошел под эгидой ЮНЕСКО и сегодня входит в число семи площадок, за которыми закреплен статус федеральных. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Оренбургской области, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Ресурсный молодежный центр".

В прежние годы участниками форума, в том числе, и в качестве волонтеров, становились и молодые кыргызстанцы.

"У молодежи мира будет возможность разработать совместные проекты, выстроить общение по актуальным темам и проблемам мирового молодежного сообщества, поделиться своим опытом и перенять его у коллег из-за рубежа, укрепить дружбу народов" – заявляют в оргкомитете.


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URL: https://www.vb.kg/401634
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