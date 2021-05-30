В ЕАЭС стартует проект по трудоустройству в странах-союзницах

Цифровой проект стран ЕАЭС "Работа без границ" стартует 1 июля. Основная его цель, как сообщили в Евразийской экономической комиссии, – создание поисковой системы для содействия трудоустройству граждан государств Союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России – на территории друг друга.

В ЕЭК подчеркнули, что это – первый совместный цифровой проект в ЕАЭС. Он призван обеспечить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится в национальных информационных системах в сфере трудоустройства и занятости государств Союза. Решение о вводе в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2021 года "Унифицированной системы поиска "Работа без границ" принял на днях Совет ЕЭК.

В результате реализации проекта пользователям системы – соискателям вакансий и работодателям – будет предоставлена возможность выбора одного или нескольких государств-союзников на территориях которых требуется осуществить поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия.

Информационные системы стран ЕАЭС будут взаимодействовать между собой посредством унифицированного поискового интерфейса. В проекте "Работа без границ" участвуют уже действующие системы: от Армении – информсистема по поиску работы и подбора персонала "Горц", от Беларуси – информационный портал государственной службы занятости, от Казахстана – информационный портал "Работа" – электронная биржа труда Министерства труда и социальной защиты населения, от Кыргызстана – информационный портал "Занятость" Информационной системы рынка труда Министерства труда и социального развития, от России – информационная аналитическая система "Общероссийская база вакансий "Работа в России".

Проект состоит из четырех этапов: мобилизация, синхронизация, разработка и запуск, мониторинг и развитие. И позволит, по замыслу, расширить взаимодействие рынков труда государств Союза.

Комментируя новую совместную инициативу, министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Гегам Варданян отметил, что, несмотря на сложную ситуацию с пандемией, проект удалось реализовать в установленный срок.

"С момента его старта выполнены все организационные мероприятия, проанализирован большой объем нормативно-правовых документов стран Союза в области трудового законодательства, создано типовое программное обеспечение, проведены интеграционные работы в этих государствах, все виды тестирования, осуществлена опытная эксплуатация системы с участием всех национальных компонентов. В результате внедрения системы расширяется взаимодействие рынков труда стран Союза.

Сейчас ведется работа с ними для разработки сервисов, что позволит сформировать полноценную цифровую экосистему по обеспечению трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС", – подчеркнул министр.

По словам Варданяна, система поиска "Работа без границ" – это яркий пример активного и тесного сотрудничества между ЕЭК, уполномоченными государственными органами стран Союза, а также операторами национальных компонентов.

"Считаю запуск проекта очень своевременным, - заявил заместитель министра экономического развития Росси Дмитрий Вольвач. - Постепенное восстановление стран ЕАЭС от последствий пандемии, безусловно, потребует привлечения квалифицированных кадров в перспективные сектора экономики. Запуск совместного цифрового продукта по поиску вакансий и резюме кандидатов может увеличить мобильность экономически активного населения ЕАЭС и сбалансировать рынок труда".