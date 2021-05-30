Россия поставит в Кыргызстан препараты против коронавируса

В Кыргызстан поступят медицинские препараты, произведённых в России и применяемые для лечения коронавирусной инфекции. Осуществление таких поставок предусмотрено договором, который подписали руководители компаний ООО "Новофарм" (Кыргызстан) и "Группа компаний "Промомед". Об этом сообщили в посольстве КР в РФ, сотрудники которого приняли участие в церемонии подписания документа.

Посол Гульнара-Клара Самат особо отметила оказываемую Россией Кыргызстану помощь в борьбе с COVID-19. И выразила надежду, что планируемая поставка в Кыргызстан современных российских медицинских средств позволит эффективно проводить лечение заразившихся коронавирусной инфекцией и послужит сохранению здоровья и жизни кыргызстанцев.

ГК "Промомед" - один из лидеров российской фармацевтической отрасли, активный участник системы обеспечения национальной лекарственной безопасности. Разрабатывает, производит и продвигает современные лекарственные препараты. Как заявлено, цель компании, включающей профессионалов с многолетним опытом работы на фармацевтических рынках России и стран ближнего и дальнего зарубежья, - создание и поддержание российского фармацевтического бренда, выпускающего качественную и доступную продукцию, заслуживающую доверие врачей и пациентов.

Напомним, что за период пандемии Россия уже не единожды оказывала разнообразную поддержку Кыргызстану в профилактике коронавируса и противодействии ему. В частности, специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Минздрава РФ во главе с руководителем центра, академиком РАН Еленой Голуховой работали в КР для оценки ситуации и оказания консультативно-методической помощи. Своих специалистов направляли в Кыргызстан Роспотребнадзор, Министерство обороны РФ, гумпомощь предоставлялась по линии не только российских ведомств, но и регионов, в числе которых - Чеченская Республика, Республика Хакасия, Республика Башкортостан, в КР работала большая группа медиков во главе с замминистра здравоохранения РБ Евгением Кустовым. Россия также передала Кыргызстану мобильную лабораторию, предназначенную для проведения лабораторных исследований различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавируса.

Взаимодействие обеих стран в борьбе с пандемией отметил Владимир Путин в ходе состоявшейся на днях в Сочи с президентом КР Садыром Жапаровым.

"Россия оказывает и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможность развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всём мире, "Спутника V", - подчеркнул российский лидер.