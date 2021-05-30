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Дети с Баткена. В санатории "Аврора" произошел крупный пожар (видео)

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- Бакыт Басарбек
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В санатории "Аврора" произошел крупный пожар. Об этом редакции VB.KG рассказали собственники жилья в здравнице.

По их словам, загорелась свалка мусора.

- На протяжении нескольких лет на площади в 1 гектар копился мусор и руководство санатория не принимало никаких мер. По сути, это была мина замедленного действия, и вот это случилось. Это же нарушение противопожарной безопасности. Когда случился пожар мы сами, собственники жилья, своими силами тушили пожар по приезда машин МЧС. Так как огонь мог перекинуться на дома. Да еще и дети с Баткена, которые пережили военные действия, в это время отдыхали в прилегающем санатории "Аврора плюс", - отметили очевидцы.

По этой причине собственники жилья намерены обратиться с жалобой на руководство санатория в соответствующие органы.


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URL: https://www.vb.kg/401638
Теги:
Баткенская область, дети, пожар, Иссык-Куль, пансионат
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