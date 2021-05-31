В Госдуме предложили упростить въезд иностранцев в Россию

Депутаты Госдумы предложили облегчить условия для въезда иностранных граждан в Россию. Проект соответствующего закона уже внесен в нижнюю палату парламента РФ.

Его авторы, как сообщается, выступили с инициативой усовершенствовать процедуру принятия решений о запрете въезда в страну, отмены вида на жительство и разрешения на временное проживание в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Эти изменения предполагают, что при принятии решений о запрете въезда в страну будет приниматься во внимание степень общественной опасности совершённых ранее правонарушений, личности иностранного гражданина или лица без гражданства, семейных и иных обстоятельств.

Отмечается, что решения о запрете въезда иностранцев в РФ чаще всего принимают исключительно при совершении административных правонарушений. Но все вышеизложенные факторы в миграционных органах не учитываются. Поэтому иностранцы сразу вынуждены покидать российскую территорию, им запрещают въезд на срок от года до десяти лет. В этой ситуации нарушаются семейные права, так как дети оказываются в разлуке с родителями, указывают авторы документа в пояснительной записке.

По их мнению, проект закона направлен на охрану семейных ценностей. Кроме того, документ облегчит нагрузку на суды, рассматривающие миграционные споры. Новый закон также не допустит массового оттока трудовых мигрантов.

Напомним, что еще один законопроект, на сей раз облегчающий легализацию мигрантов-нарушителей, разрабатывается сейчас Министерством внутренних дел РФ. Документ, по информации ведомства, будет определять порядок и условия пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, оказавшихся в особых условиях.

Отмечается, что в настоящее время в России нет института "миграционной амнистии", но ряд законов позволяет некоторым категориям таких граждан легализовать своё положение в стране. В частности, по закону о гражданстве президент РФ может в гуманитарных целях определить группу лиц, имеющих возможность подать заявление о приёме в российское гражданство.

Кроме того, гражданство могут получить люди, долгое время находившиеся в стране и имевшие при этом неурегулированный статус. На его урегулирование направлен и закон о выдаче временных удостоверений личности сроком на 10 лет лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, который вступит в силу 24 августа 2021 года.

В МВД РФ проинформировали, что новый законопроект готовится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства России, в соответствии с Концепцией государственной миграционной политики.