Врагов нет - все хотят баланса интересов

В начале уходящей недели состоялась рабочая поездка президента в Россию. Это второй визит Садыра Жапарова в РФ за три месяца и его первый зарубежный визит после конфликта на кыргызско–таджикской границе."Вечерка" разбиралась, что означала эта поездка для обеих стран.

Теплая встреча

На этот раз президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров встречались не в Москве, а в более неформальной обстановке - в резиденции Бочаров Ручей в Сочи. И, если судить по видео, распространенному в Сети, главы государств сердечно приветствовали друг друга и также тепло прощались.

Если во время первой поездки Жапарова в РФ со стороны Путина и чувствовалась некая настороженность, вызванная, очевидно, тем, что новый кыргызский президент пришел к власти в результате очередной "революции", то сейчас этой напряженности нет и в помине. Видимо, Садыр Жапаров окончательно принят в клуб евразийских президентов–тяжеловесов.

Тут нужно отметить один важный момент. Этого, скажем так, признания президент КР добился в отсутствие влиятельных посредников из числа российской элиты. Садыр Жапаров в отличие от Алмазбека Атамбаева, постоянно козырявшего "особыми отношениями" с российским лидером, никогда не имел высоких покровителей, способных замолвить за него словечко перед одним из влиятельнейших мировых политиков.

В ходе сочинского визита вопросы обсуждались очень серьезные. В частности, лидеры двух стран говорили о развитии двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве.

Глава России отметил, что в прошлом году было запланировано свыше 200 мероприятий в рамках кыргызско–российского года.

- К сожалению, пандемия не позволила их осуществить, а это самые разные направления, включая молодежные обмены, межвузовские контакты и так далее. Но мы обязательно это сделаем по мере того, как будет улучшаться эпидемиологическая ситуация и в России, и в Кыргызстане, - сказал Владимир Путин.

Важным пунктом переговоров стала тема вакцинации. Садыр Жапаров выразил особую признательность российской стороне за поддержку с момента начала пандемии коронавирусной инфекции.

- Наш президент понимает, что нужно ускорять темпы вакцинации. Потому что завершение этого процесса - это, во–первых, открытие туристического сезона в Кыргызстане, в том числе для российских туристов. Это полноценное проведение двустороннего года в рамках культурно–гуманитарных инициатив, который так и не состоялся за последние два года в силу пандемии, переносов, других задержек.

Нужно все это полноценно провести, чтобы вывести гуманитарную сферу отношений на планируемый уровень, - такую точку зрения озвучил VB.KG политолог Денис Бердаков.

Действительно, для Кыргызстана, как и для всех других стран планеты, вопрос скорейшего массового вакцинирования стоит очень остро. Отечественная медицина не способна справляться с такими вызовами, как пандемия, в чем мы уже успели убедиться на личном горьком опыте, а поставки вакцин в рамках международных механизмов, типа COVAX, не могут решить всех наших проблем. Поэтому поддержка стран–производителей эффективных вакцин так важна для КР.

Россия готова быть посредником

Естественно, главной темой прошедшего президентского визита стала проблема укрепления стабильности на кыргызско–таджикской границе. В ходе встречи Владимир Путин подчеркнул, что Россия внимательно и с большой тревогой наблюдала за ситуацией, и в очередной раз предложил посредничество РФ в процессе окончательного разрешения приграничного конфликта.

- Позитивно восприняли намерение двух сторон решать все спорные вопросы подобного рода в ходе переговоров. Уверен, что эта цель может быть достигнута именно таким способом. Все, что от нас зависит, мы будем делать для решения острых вопросов между Кыргызстаном и Таджикистаном. Надо найти долгосрочный способ решения проблем, который бы отвечал интересам обеих сторон, - добавил Владимир Путин.

Внимание РФ к конфликту на границе между КР и РТ и желание как можно скорее урегулировать его вполне объяснимо. Кыргызстан и Таджикистан - члены ОДКБ, территориальные разногласия, а тем более вооруженные столкновения между ними недопустимы, поскольку, помимо прочего, сильно дискредитируют эту военную организацию.

Мир в нашем регионе для России важен еще и в контексте геополитических проблем. Недавно в New York Times появилась публикация о том, что США готовы перенести военные базы из Афганистана в страны Центральной Азии, а РФ заинтересована в том, чтобы оставаться основным игроком в Центральной Азии, способным навести здесь порядок.

Надо отметить, что тема снижения влияния РФ в регионе активно раскручивалась в Интернете во время приграничного конфликта. Активисты–западники активно проводили мысль о том, что Россия поддерживает Таджикистан, а не Кыргызстан.

К слову, в таджикском сегменте Интернета определенное число экспертов транслировали очень похожую и крайне радикальную позицию. Например, некоторые говорили, что "Кыргызстан в одностороннем порядке еще в советское время создал ситуацию с этим анклавом и что Таджикистан имеет право это исправить".

В результате в центральноазиатской экспертной и политической среде стали гулять такие теории о всемерной поддержке российскими властями действий Таджикистана на границе с Кыргызстаном. Более того, если учесть, что у Путина давно сложились отношения с Рахмоном, все выглядело так, словно Душанбе имеет преимущество перед Бишкеком в части контакта с российским руководством.

Это не могло не вызывать опасений в Бишкеке. Особенно после того, как Эмомали Рахмон был приглашен в Москву на Парад Победы.

Приглашение Садыра Жапарова в РФ полностью устранило это напряжение. Его поездка в Сочи стала свидетельством того, что Россия будет способствовать разрешению конфликта между странами - членами ОДКБ только таким путем, выгодным обеим сторонам.

Крещение реформами, инвесторами и огнем

За три с лишним месяца в должности главы государства Садыр Жапаров успел доказать, что он способен решительно действовать в рамках данных на выборах обещаний.

Он добился принятия новой Конституции, и сейчас в Кыргызстане идет анонсированная им политическая реформа. Одним из значительных ее шагов стала недавняя ротация акимов.

Эта самая масштабная перестановка глав районных администраций за всю историю независимости республики: 19 действующих глав райадминистраций переведены в другие районы, а в 18 районах назначены новые. На официальном сайте президента отмечается, что ротация акимов проводилась в соответствии с Указом "О новой государственной кадровой политике" в целях исключения конфликта интересов, коррупционных рисков, обеспечения беспристрастности в деятельности глав местных администраций.

Кроме того, президент подписал закон о введении временного внешнего управления на "Кумторе" из–за экологических нарушений. Это беспрецедентный политический шаг по восстановлению, скажем так, исторической справедливости в отношениях нашей республики и иностранных инвесторов. И очевидно, что решение не было легким для Садыра Жапарова, поскольку было принято на фоне колоссального давления с канадской стороны, уже инициировавшей арбитражные разбирательства с нашей республикой.

Но самым серьезным испытанием для власти и всей страны, несомненно, стал приграничный конфликт в Баткенской области. Он оказался чем–то вроде труднейшего экзамена, который Жапаров и его команда могли сдать. Президент сумел сохранить трезвую голову и не совершил ошибок, которые могли бы привести к большей эскалации напряжения между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Глава государства призвал соотечественников сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации, не разжигать вражду и рознь. Он изначально настаивал на урегулировании ситуации мирным путем.

- Мы с таджикскими братьями всегда найдем общий язык и все вопросы решим только при соблюдении и с учетом добрососедских интересов и согласия на нашей древней земле. Призываю все внутриполитические силы к сдержанности в такой непростой для страны момент, - также заявил он.

Стороны смогли договориться о прекращении огня и об отведении от границы военных отчасти благодаря сдержанности в высказываниях и действиях Садыра Жапарова. Если бы наш президент, как советовали многие, тогда поехал бы на границу лично, то достичь перемирия было бы намного труднее. В подобных ситуациях такие шаги со стороны первых лиц государства, как правило, трактуются, как стремление идти по пути эскалации.

Одно дело вести переговоры на нейтральной территории, а совсем другое, когда президент, известный своими патриотическими взглядами, появляется в районе конфликта. Зачем раздражать соседей, придавая ситуации большую воинственность?

Садыр Жапаров делал все необходимое, чтобы не усугубить ситуацию и не дать таджикской стороне повода углубиться в этот конфликт. Он выбрал курс на миротворчество и продолжает придерживаться его.

После того как приграничные страсти более–менее утихли, президент подписал Указ "О первоочередных мерах по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области". Для его реализации была образована государственная комиссия, а также начато строительство домов для 36 семей.

А сейчас власти республики вознамерились разработать программу развития всего Баткенского региона. В правительстве уже идет обсуждение соответствующего законопроекта, и, очевидно, в самое ближайшее время будут приняты меры по обеспечению социальной и экономической стабильности в приграничной области.

Эта программа, если, конечно, ее воплотят в жизнь, поможет баткенцам решить проблемы, связанные с бедностью, отсутствием рабочих мест и социальной незащищенностью. В конечном счете это скажется и на взаимоотношениях с соседями. А это в который раз докажет, что миротворческая стратегия всегда побеждает.