Кыргызстанские всадники завоевали третье место в розыгрыше Кубка Наций

С 27 по 30 мая в столице Кыргызстана прошли розыгрыши Кубка мира и Кубка наций по одному из разделов конного видов спорта - конкуру. К сожалению, в родных стенах нашим всадникам не удалось завоевать золотые медали.

Так, в розыгрыше бишкекского этапа Кубка мира наши ведущие мастера конкура Ринат Галимов на лошади по кличке Coco - Palla занял четвертое место, а его товарищ по команде Камил Сабитов на лошади по кличке Hamilton довольствовался пятой строчкой в турнирной таблице. Следует также отметить, что президент Федерации конного вида спорта Кыргызстана Садыр Мамытов тоже принимал участие участие в прошедшем турнире, но увы, безуспешно.Он не прошел квалификационный турнир, так как, по его словам, перепутал барьеры и был в результате дисквалифицирован.

Все призовые места в розыгрыше бишкекского этапа Кубка мира заняли представители Узбекистана. золотую медаль завоевал молодой, но очень перспективный наездник Умид Камилов. Он на своем скакуне по кличке Roksy Baya KG быстрее всех преодолел все барьеры и не заработал на дистанции ни одного штрафного очка. Второе и третье места в этом виде программы завоевал другой представитель Узбекистана Бекзод Курбанов. Сначала он выступал на лошади по кличке Sir Stenograf, а затем на King Cornet. И оба четвероногих партнера своего хозяина не подвели.

Не плохо в принципе выступил и кыргызстанец Ринат Галимов на Coco - Palla. Они легко преодолевали барьер за барьером, но в середине дистанции допустили две ошибки, каждая из которых обошлась им в четыре штрафных очка. Другой кыргызстанский всадник Камил Сабитов на Hamilton выступил значительно ниже своих возможностей.

Комментируя итоги выступлений в розыгрыше Кубка мира Садыр Мамытов ответил корреспонденту VB.KG.

- Успехи всадников из Узбекистана закономерны и ожидаемы, - подчеркнул Мамытов, - в этой стране действуют четыре мощные конные школы, частные клубы, ведущим спортсменам регулярно покупаются дорогие породистые лошади. Конкуренция за попаданию в сборную Узбекистана огромная. Мы стараемся брать не числом, а умением, но, к сожалению, это получается не всегда. Но тем не менее, нас никто слабаками не считает. На эти утверждения просто нет оснований. Так, месяц назад в Ташкенте Ринат Галимов стал победил узбекистанского этапа розыгрыша Кубка мира, а вот родные стены ему почему-то не помогли. Будем разбираться - почему.

А в воскресенье прошел кыргызстанский этап розыгрыша Кубка Наций. Это командный турнир, каждую страну должны представлять не менее четыре всадника. На бишкекское конкурное поле вышли представители Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызстана. Слабее всех выступили представители Казахстана. Два спортсмена этой страны за неповиновение лошадей во время преодоления барьеров были дисквалифицированы, а по правилам проведения соревнований, в подобных случаях дисквалифицируется и вся команда.

Сначала прошел первый гит этих состязаний.Первым в нашей команде на конкурное поле выехал молодой всадник Андрей Тряпицин на лошади по кличке Florizell. На маршруте они заработали 16 штрафных очков, то есть допустили четыре ошибки. Вряд ли эти оплошности можно назвать случайными. Очевидно, всадник и конь не были готовы психологически к преодолению тяжелого маршрута. Не лучший результат продемонстрировал и Ринат Галимов на своем Coco-Palla. 12 штрафных очков - это многовато для опытного всадника и его четверного партнера. Камиль Сабитов на Ficaro заработал 8 штрафных очков, но хуже своих молодых товарищей по команде выступил многоопытный Садыр Мамытов на Lady- Sunshine. Он получил 16 штрафных очков.

Не изменилась ситуация и после второго гида. Уверенно проходили маршрут узбекские всадники, чуть хуже выступила сборная России, но эта команда, очевидно, была представлена не самыми сильными спортсменами. В результате первое место завоевали всадники Узбекистана, на втором месте - россияне, и на третьем - кыргызстанцы.

Но не все еще потеряно! Чрез месяц аналогичны турниры пройдут в Казахстане, а затем -несколько турниров в России. Но шанс завоевать первое место в Евразийской конной лиге у нашей сборной - минимальный. Соперники очень сильны.