Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в турнире CAFA-2021

С 11 по 17 июня в Душанбе состоится чемпионат CAFA-2021 среди женских молодежных сборных до 20 лет. Пять команд поборются за звание сильнейшей команды региона.

В чемпионате примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана. Все матчи будут проходить на Центральном стадионе Душанбе, сообщает пресс-центр ФФТ.

Всего в рамках чемпионата CAFA-2021 будут сыграны 10 матчей. Турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

В первый же день чемпионата таджикские футболистки сыграют со с иранской сборной, а узбекские – с афганками.