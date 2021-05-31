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Женская сборная Кыргызстана по футболу примет участие в турнире CAFA-2021

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С 11 по 17 июня в Душанбе состоится чемпионат CAFA-2021 среди женских молодежных сборных до 20 лет. Пять команд поборются за звание сильнейшей команды региона.

В чемпионате примут участие команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана. Все матчи будут проходить на Центральном стадионе Душанбе, сообщает пресс-центр ФФТ.

Всего в рамках чемпионата CAFA-2021 будут сыграны 10 матчей. Турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель определится по наибольшему количеству набранных очков.

В первый же день чемпионата таджикские футболистки сыграют со с иранской сборной, а узбекские – с афганками.


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URL: https://www.vb.kg/401657
Теги:
Таджикистан, футбол, Кыргызстан
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