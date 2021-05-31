Погода
$ 83.40 - 83.80
€ 101.07 - 102.57

Кыргызстанцы вновь пополнят российские вузы

47  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России 31 мая начинается сдача экзаменов (ЕГЭ) для выпускников средних школ, с середины июня стартует вступительная кампания в вузы. Участие в ней, отмечают в Министерстве просвещения РФ, вновь примут абитуриенты из стран СНГ и Грузии.

Для них Россия ежегодно выделяет квоты и оплачивает обучение из бюджета. Одновременно некоторые молодые люди станут поступать сами. Претендовать на бюджетные места смогут, как и прежде, и абитуриенты из Кыргызстана. В настоящее время в высших учебных заведениях РФ обучаются свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев. Из них около 6.6 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.

В ходе недавнего совещания Владимира Путина с правительством страны министр просвещения Валерий Фальков сообщил об увеличении количества бюджетных мест в вузах. Он также отметил, что, несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов.

"Конечно, мы заинтересованы в притоке в страну сильных талантливых кадров, поэтому с учётом растущей привлекательности было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи – это и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия. Там традиционно очень большой спрос на российское образование", - подчеркнул министр.

По его словам, приём в вузы будет проходить с учётом опыта, полученного в условиях пандемии. "То есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, мы в прошлом году это хорошо отработали. В этом году мы возвращаемся к традиционным срокам. Уже с 20 июня можно будет подать документы, и приём документов продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе и творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения. Соответственно, 1 сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - проинформировал Валерий Фальков.

"По поводу возможности учиться в наших вузах молодым людям, талантливым молодым людям из ближнего зарубежья – очень важная составляющая нашей совместной работы с партнёрами по СНГ", - подчеркнул президент России.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году объём бюджетных мест в российских вузах уже увеличился на десять процентов. И эта цифра будет наращиваться, чтобы соответствовать тренду демографической волны.

Сегодня Россия находится на двенадцатой позиции в мире по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов университетов. Об этом стало известно после завершения заседания проектного комитета, посвящённого национальному проекту "Образование". Согласно ему, страна должна войти в десятку лидеров по присутствию в данном рейтинге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/401663
Теги:
абитуриент, вуз, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  