Кыргызстанцы вновь пополнят российские вузы

В России 31 мая начинается сдача экзаменов (ЕГЭ) для выпускников средних школ, с середины июня стартует вступительная кампания в вузы. Участие в ней, отмечают в Министерстве просвещения РФ, вновь примут абитуриенты из стран СНГ и Грузии.

Для них Россия ежегодно выделяет квоты и оплачивает обучение из бюджета. Одновременно некоторые молодые люди станут поступать сами. Претендовать на бюджетные места смогут, как и прежде, и абитуриенты из Кыргызстана. В настоящее время в высших учебных заведениях РФ обучаются свыше 15.5 тысячи кыргызстанцев. Из них около 6.6 тысячи - за счёт российского бюджета, остальные на коммерческой основе.

В ходе недавнего совещания Владимира Путина с правительством страны министр просвещения Валерий Фальков сообщил об увеличении количества бюджетных мест в вузах. Он также отметил, что, несмотря на пандемию и другие негативные факторы, сохраняется высокий интерес к российскому высшему образованию со стороны иностранных абитуриентов.

"Конечно, мы заинтересованы в притоке в страну сильных талантливых кадров, поэтому с учётом растущей привлекательности было принято решение об увеличении количества квот для обучения иностранных граждан. Здесь лидерами являются наши ближайшие соседи – это и Таджикистан, и Узбекистан, и Казахстан, и Киргизия. Там традиционно очень большой спрос на российское образование", - подчеркнул министр.

По его словам, приём в вузы будет проходить с учётом опыта, полученного в условиях пандемии. "То есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно, мы в прошлом году это хорошо отработали. В этом году мы возвращаемся к традиционным срокам. Уже с 20 июня можно будет подать документы, и приём документов продлится до 29 июля. Дополнительные вступительные испытания, в том числе и творческой направленности, проводятся вузами также до 29 июля. 17 августа будут изданы приказы о зачислении на первый курс студентов по очной форме обучения. Соответственно, 1 сентября в штатном режиме мы планируем начать учебный год во всех вузах страны", - проинформировал Валерий Фальков.

"По поводу возможности учиться в наших вузах молодым людям, талантливым молодым людям из ближнего зарубежья – очень важная составляющая нашей совместной работы с партнёрами по СНГ", - подчеркнул президент России.

Ранее сообщалось, что в нынешнем году объём бюджетных мест в российских вузах уже увеличился на десять процентов. И эта цифра будет наращиваться, чтобы соответствовать тренду демографической волны.

Сегодня Россия находится на двенадцатой позиции в мире по присутствию в топ-500 глобальных рейтингов университетов. Об этом стало известно после завершения заседания проектного комитета, посвящённого национальному проекту "Образование". Согласно ему, страна должна войти в десятку лидеров по присутствию в данном рейтинге.