12-летний Бекбол страдает апластической анемией. На лечение нужно $8 тысяч

За один весенний вечер для подопечного ОБФ "Help the Children-SKD" Жузубалиева Бекбола было собрано 118 703 сома. Об этом сообщают в благотворительной организации.

12-летний Бекбол страдает вот уже на протяжении 3 лет апластической анемией, недавно ему диагностировали еще и цирроз печени. Для лечения мальчика в Индии необходимо собрать 8000 долларов США.

27 мая ОБФ "Помощь Детям-СКД" совместно с центром йоги "WonderWomen" провели благотворительную ярмарку и "Zumba party" в гольф-клубе для сбора денежных средств на лечение ребенка.

С 19:00 до 21:00 часов часть участников мероприятия наслаждались "Зумба party" на свежем воздухе, под умелым руководством Татьяны Рядовой и Айдины Осмоновой, которые 2 часа без остановки танцевали на сцене. А другая часть участников, активно принимали участие в благотворительной ярмарке, где возможно было приобрести с 80% скидкой женскую одежду, обувь от турецких брендов и кондитерские изделия, которые специально для этого вечера собственноручно приготовила мама Жузубалиева Бекбола.

Оказывая индивидуальную помощь ОБФ "Помощь Детям -СКД" параллельно подготовил в рамках 2 больниц – детское отделение онкологии НЦОиГ и детское отделение гематологии НЦОМиД – подарки и шоу-программу "Доктор Клоун" приуроченную к Международному дню защиты детей. 70 детей из онкогематологических отделений получат подарки к 1 июня на сумму более 30000 сомов.

"Огромное всем спасибо, за ваше неравнодушие, понимание и огромное желание помогать!", - обратился фонд к кыргызстанцам.

Как помочь детям ОБФ "Помощь Детям -СКД":