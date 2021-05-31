ГРС начала выпуск срочных общегражданских паспортов КР образца 2020 года

Государственная регистрационная служба начала выпуск срочных общегражданских паспортов КР образца 2020 года, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

3 мая начат прием заявлений на оформление биометрических загранпаспортов КР. 27 мая кыргызстанцы начали получать свои загранпаспорта. Первыми официальными получателями нового биометрического загранпаспорта КР стали юная шахматистка, трехкратная чемпионка Азии и победительница многих международных турниров Айжан Съездбекова и двукратный чемпион среди детей Эмир Шаршенбеков.

Сегодня, с 31 мая, граждане могут оформить в срочном порядке и получить в кратчайшие сроки загранпаспорт Кыргызстана.

В срочном режиме общегражданский паспорт КР образца 2020 года можно получить за три часа, 2 дня, 4 дня и 8 дней. Стоимость услуг дифференцирована.

Стоимость общегражданского паспорта КР образца 2020 года 34 страницы

8 дней – 2300 сом с учетом комиссии банка.

4 дня – 2665 сомов с учетом комиссии банка.

2 дня – 3010 сомов с учетом комиссии банка.

3 часа – 6475 сомов с учетом комиссии банка.

При перемене ФИО и национальности - эта услуга стоит на 100 сом дороже из-за оплаты госпошлины

8 дней – 2400 сом с учетом комиссии банка.

4 дня – 2765 сомов с учетом комиссии банка.

2 дня – 3110 сомов с учетом комиссии банка.

3 часа – 6575 сомов с учетом комиссии банка.

Замена загранспаспорта КР взамен утраченного и пришедшего в негодность

8 дней – 2500 сом с учетом комиссии банка и государственной пошлины.

4 дня – 2865 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины.

2 дня – 3210 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины.

3 часа – 6675 сомов с учетом комиссии банка государственной пошлины.

СПРАВОЧНО:

Паспорт нового поколения соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Он защищен более 30 современными элементами защиты с применением тактильных элементов на обложке, нанесенные с помощью когнитивной печати и тиснения, водяные знаки, голограммы, защитные нити, современные материалы. Электронный чип с персональными данными (цветная фотография, графическое строение папиллярных узоров обеих рук), нанесенный методом лазерной технологии является основной защитой паспорта.

Оформление документов и выдача биометрических загранпаспортов КР производится в любом ЦОНе не зависимо от места жительства. Срок изготовления – 18 рабочих дней. Срок действия паспорта - 10 лет. Стоимость паспорта составляет – 885 сомов.