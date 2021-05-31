Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров задержаны по делу Кумтор?

Депутатов Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова и Торобая Зулпукарова вызвали на допрос. По предварительным данным, они уже задержаны. Об этом VB.KG сообщили собственные источники.

Отмечается, что в настоящее время они находятся в здании Госкомитета нацбезопасности. Оба проходят по делу Кумтора. Им были заданы вопросы по одному из соглашений с "Центеррой".

В пресс-службе ГКНБ, информацию пока не подтвердили.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что по делу Кумтора были допрошены бывшие парламентарии Турсунтай Салимов и Сергей Ибрагимов. Последний, по данным ГКНБ, добровольно перечислил в доход государства 100 млн сомов.

На допросе также побывал экс-премьер-министр Омурбек Бабанов. Он задержан.