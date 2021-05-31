На курорте "Ысык-Ата" драка между мужчинами переросла в поножовщину. Среди правонарушителей сотрудники Патрульной службы милиции Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По факту противоправных действий в Ысык-Атинском районе начата проверка

30 мая в ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение о факте хулиганских действий на территории курорта "Ысык-Ата" Чуйской области.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 266 (хулиганство) УК КР. Начато досудебное расследование.

По предварительным данным, между несколькими мужчинами произошла драка во время отдыха на курорте, после которого двое участников обратились с ножевым и телесным повреждениями в одну из больниц г. Бишкек. Как выяснилось, среди участников вышеуказанных противоправных действий были сотрудники УПСМ г. Бишкек. Все обстоятельства происшедшего выясняются. Назначены необходимые экспертизы.