Адвокат: Со стороны Омурбека Бабанова нет каких-либо нарушений закона

Против Омурбека Бабанова не может быть никакого подозрения по Кумтору, потому что он не совершал никаких противоправных действий. Об этом заявил адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов.

"На сегодняшнем допросе в ГКНБ Омурбека Бабанова вкратце допрашивали относительно его деятельности по вопросам Кумтора в бытность премьер-министра КР. Ему не разъяснили сущность подозрения. Уведомление о подозрении не вручили. Поэтому ни Омурбек Бабанов, ни я – его адвокат, не понимаем в чем его могут подозревать и за что задержали.

Омурбек Бабанов был премьер-министром КР с декабря 2011 года по август 2012 года. За это время он выполнил только два действия относительно Кумтора. Первое, он создал комиссию по вопросам соблюдения природно-охранных со сторона ЗАО "Кумтор компани". И второе, Омурбек Бабанов отменил постановление, принятое ранее премьер-министром Д.Усеновым, о передаче 16330 гектаров земли Кумтору. Таким образом, Бабанов вернул земли правительству Кыргызстана! Ни в первом, ни во втором случае со стороны Омурбека Бабанова нет каких-либо нарушений закона. Поэтому мы никак не понимаем, в чем подозревают и за что его задерживают.

Сам Омурбек Бабанов в протоколе допроса так и написал: "Сущность подозрения мне не понятна. Виновным в совершении преступлений не признаю полностью". Уведомление о подозрении с какими-либо деталями ни ему, ни мне не вручали", - заявил юрист.