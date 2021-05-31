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Адвокат: Со стороны Омурбека Бабанова нет каких-либо нарушений закона

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- Бакыт Басарбек
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Против Омурбека Бабанова не может быть никакого подозрения по Кумтору, потому что он не совершал никаких противоправных действий. Об этом заявил адвокат Бабанова Амантур Абдырахманов.

"На сегодняшнем допросе в ГКНБ Омурбека Бабанова вкратце допрашивали относительно его деятельности по вопросам Кумтора в бытность премьер-министра КР. Ему не разъяснили сущность подозрения. Уведомление о подозрении не вручили. Поэтому ни Омурбек Бабанов, ни я – его адвокат, не понимаем в чем его могут подозревать и за что задержали.

Омурбек Бабанов был премьер-министром КР с декабря 2011 года по август 2012 года. За это время он выполнил только два действия относительно Кумтора. Первое, он создал комиссию по вопросам соблюдения природно-охранных со сторона ЗАО "Кумтор компани". И второе, Омурбек Бабанов отменил постановление, принятое ранее премьер-министром Д.Усеновым, о передаче 16330 гектаров земли Кумтору. Таким образом, Бабанов вернул земли правительству Кыргызстана! Ни в первом, ни во втором случае со стороны Омурбека Бабанова нет каких-либо нарушений закона. Поэтому мы никак не понимаем, в чем подозревают и за что его задерживают.

Сам Омурбек Бабанов в протоколе допроса так и написал: "Сущность подозрения мне не понятна. Виновным в совершении преступлений не признаю полностью". Уведомление о подозрении с какими-либо деталями ни ему, ни мне не вручали", - заявил юрист.


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URL: https://www.vb.kg/401681
Теги:
ГКНБ, Омурбек Бабанов, Кыргызстан
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