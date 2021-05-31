Политолог про аресты: Политики должны понимать, что расплата будет

Сразу двух высокопоставленных чиновников задержали сегодня по делу "Кумтора". На 48 часов задержаны брат экс-президента Сооронбая Жээнбекова - Асылбек Жээнбеков и экс-премьер-министр КР Омурбек Бабанов.

Также по статье "Незаконное обогащение" был задержан депутат Торобай Зулпукаров.

По мнению политолога Дениса Бердакова, посадки, которые идут сейчас, являются логичным и закономерным продолжением тех задержаний, что шли с ноября 2020 года.

"За последние 7-8 месяцев мы увидели, что ряд политиков самого высокого ранга, как, например, Омурбек Бабанов или Асылбек Жээнбеков – политики самого высшего ранга, выше только президенты, а также ряд других политиков были задержаны. Они составляли ключевое политическое ядро нашей страны, которое на протяжении десятилетий отвечало за социально-политическую ситуацию, развитие экономики, борьбу с коррупцией, честность и прозрачность судов, хорошую работу правоохранительных органов.

И мы видим за 30 лет системное падение по всем отраслям, кроме тех отраслей, в которых люди сами занимались бизнесом. Мы видим, что наше государство было системно ослаблено некачественной работой, коррупцией, взяточничеством, клановостью. Это привело к плачевной ситуации и по Баткенской области, и по крупнейшим государственным предприятиям, по сбору налогов, по торговле государственными активами.

За последние полгода правоохранительным органам был дан карт-бланш доводить неправомерные действия до суда или судебного разбирательства. Это позитивный эффект для всей политической системы. Конечно, зачастую многие вещи доказать крайне сложно, просто зачищены все улики, нет ключевых свидетелей или большой срок давности. Однако политики самого крупного ранга – мэры городов, депутаты – должны понимать, что рано или поздно, но расплата будет. И граждане Кыргызстана должны относится к этому с пониманием, что идет системная работа. Берут всех из различных политических лагерей. Мы видим немало посадок из ближайшего окружения действующей власти. Потому что, по сути, это единственный шанс спасти страну.

При этом, речь не идет о посадке на десятилетия. Самое главное, они должны возместить ущерб в пользу государства. Главное – через судебные дела показать, в первую очередь, народу Кыргызстана, что незапятнанных нет. Это нормальный рабочий процесс – самоочищение мозгов большинства населения, чтобы понимали, к чему приводит поддержка того или иного политика.

Народу пришло время требовать качество и конкретные решения от политиков. Людям нужно четко следить за политиками, ходить на выборы. А у политиков будет понимание, что карму никто не отменял. Радует, что все происходит без пережимов. Речь о том, чтобы лишить "ханов" налета благообразности, непогрешимости. Очень тяжелый, болезненный процесс, когда народу показывают, за кого он голосовал, а элита должна понять, что главное – это заботиться о народе", - заявил политолог.