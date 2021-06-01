Кыргызстанцы приняли участие в петербургском "Бале национальностей"

Уже шестой по счету "Бал национальностей" прошел в Санкт-Петербурге. Участие в нем приняли представители многих диаспор, в том числе кыргызской.

Как рассказали местные СМИ, на территории Исаакиевской площади в этот день собрались представители различных землячеств – таджики, узбеки, дагестанцы, башкиры, осетины, корейцы и многие другие. В ходе "Бала национальностей" его участники из разных стран знакомили всех посетителей с особенностями своей культуры.

Всех собравшихся поздравил Валерий Николаев - директор Санкт-Петербургского Дома национальностей. Сам праздник со сцены открыли знаменитые исторические персонажи - Петр I и Екатерина II.

"Люди охотно демонстрировали национальные костюмы, угощали традиционной едой, проводили мастер-классы по созданию оберегов, рассказывая об их свойствах, а также о том, как меняются традиции", "Тут очень интересно, можно увидеть другие национальности. Например, напротив нас Таджикистан, рядом Дагестан, дальше Киргизия и корейцы. Это очень интересно, и сдруживает все национальности", - делились впечатлениями участники.

Желающие могли также приобрети различные изделия, изготовленные народными умельцами. И, конечно же, множество зрителей собрала большая концертная программа, также продемонстрировавшая музыкальные традиции разных народов.

По словам почетного консула Кыргызстана в Санкт-Петербурге Таалайбека Абдиева, кыргызская диаспора насчитывает здесь несколько десятков тысяч человек. И ее представители - неизменные участники мероприятий, организуемых городскими властями и общественностью с целью укрепления межэтнического согласия и взаимообогащения различных культур.